Drømmen om det gode natteliv

Planer. Kommunens udkast til en attelivsplan har været i høring og har trukket mange frustrerede svar fra støjplagede borgere, der også har været udsat for tekniske problemer på høringsportalen.

Af Frank S. Pedersen

Bymiljø: Manglende dialog, for mange bevillinger, for få ressourcer, drukkultur og en liberal lukkelov. Forklaringerne er mange, men resultatet er entydigt: Støjplagede beboere.

»Der er beboere, som har opgivet at klage, men stadig bor i det indre København, og affinder sig med larmen. De har måske lagt en madras ud i køkkenet, hvor de sover i weekenden,« fortæller Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg.

Lokaludvalget og talrige beboere og beboersammeslutninger har i årenes løb klaget over larmen fra nattelivet, der i de seneste år er blevet så støjende, at selv politikerne på rådhuset har kunnet høre det.

Ros til kommunen

Kommunen har fremlagt en plan, der tager fat på problemerne. Formålet er at fremme dialogen mellem kommune, borgere og restauratører og at sætte fokus på nattelivets gener. Både i forhold til restauratørernes ansvar og kommunens indsats for at nedbringe generne. Det initiativ anerkender lokaludvalget.

»De skal have ros for at tage fat om problemet nu,« siger lokaludvalgsformanden, der sammen med udvalget har afleveret sit høringssvar til kommunens udkast til en Restauations- og nattelivsplan. Og egentlig ikke er i tvivl om hverken problemet eller løsningen, selv om det er komplekst

»Problemet kan deles op i to strenge; festen i gaden og antallet af bevillinger,« forklarer han.

»Festen i gaden er et nyt fælles begreb, der har bund i rygeloven, der sender folk ud på gaden, og den liberale lukkelov, der giver for eksempel unge under 18, som ikke bliver lukket ind af dørmændene, mulighed for at købe alkohol i kiosker for stort set ingen penge,« siger han og efterlyser politiet, der som reglerne allerede er i dag, kan lave alkoholfri zoner i det offentlige rum.

Borgere vil høres

Han peger på, at kommunen tilsyneladende har undladt at udnytte muligheden for at styre bevillingerne, og i stedet har virket som en selvbetjeningsautomat.

»Bare se på mængden af bevillinger for eksempel omkring Studiestræde og Gothersgade. Når en landmand vil bygge en ny grisestald skal det i høring hos naboerne fordi det lugter og larmer. Men i København bliver naboerne ikke hørt, når kommunen giver bevillinger til værtshuse, der stort set har den samme konsekvens,« mener han, der sammen med lokaludvalget gerne vil have sæde i bevillingsnævnet.

Udvalget efterlyser en højere grad af respekt for borgernes ønsker for deres egen bydel fra kommunens embedsfolk og politikere.

»Jeg savner også et fagligt input fra politiet, og at de regler der allerede er bliver håndhævet. Det ender oftest med en henvisning til manglende ressourcer,« siger Bent Lohmann.

Ikke sure gamle mænd

Lokaludvalget har holdt flere borgermøder, hvor beboerne har kunnet give udtryk for de frustrationer, der i øvrigt også kan læses om på kommunens høringsportal, hvor der er kommet over 100 høringssvar.

»Og man skal ikke tro, at vi bare er sure gamle mænd. Det er helt almindelige mennesker, der også selv gerne vil bruge byens muligheder. Vi vil bare gerne have et fornuftigt natteliv, der ikke går ud over omgivelserne,« slutter han.