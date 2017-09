Drik en fårekylling i din cocktail ¿ hvis du tør

SKÅL. Fredag 1. september kan du drikke insekter, når cocktailbaren Aloë i Knabrostræde og producenten Syngja inviterer til prøvesmagning på den nye drik med fårekylling

Af Anja Berth

abe@minby.dk

KNABROSTRÆDE: Kan man drikke sine insekter? Mon ikke – endda fårekylling. Fredag 1. september kan du selv prøve, når cocktailbaren Alöe i Knabrostræde byder på insektsnak og smagsprøver af en ny cocktail med fårekylling.

Det er drikkevareproducenten Syngja (tidligere Insekt KBH), der har udviklet en ny fårekylling-beriget drik, som skal trylle en almindelig cocktail om til en proteinholdig én af slagsen.

Ny tendens

»Fårekyllinger i drikkevarer er måske umiddelbart en særpræget ting for mange – det er jo derfor vi er de eneste i verden, der laver den type produkter. Men det giver supergod mening, når vi på succesfuld vis kan tilføre en hel produktkategori med bæredygtig næring, som ikke ellers fås i eksisterende alternativer. Her tænker vi især på fårekyllingernes høje indhold af Vitamin B12, som ikke findes i frugt og grønt, og som er vital for kroppens funktioner,« fortæller Philip Price, der er en af de to stiftere af Syngja.

Fårekyllingerne bliver opdrættet og omdannet til en drik på Nørre Allé, men det er i Knabostræde, at man kan høre om insekter og smage den nye drik.

Philip Price og Jakob Rukov, der er medstiftere af Syngja, fortæller fredag 1. september ord på hvad insekter gør i en drik. Her kan man også blive klogere på, hvordan processen ’fra insekt til shots’-processen egentlig foregår. Samtidig løfter Jakob Rukov også sløret for sin fascination af insekter og hvordan det er at drive en urban insektfarm.

Prøvesmagning

Efter talken er der prøvesmagning af Syngjas nye økologiske cricket shots i smagene: Apple-Ginger, Beetroot-Seaberry og Spirulina-Acerola – alle tilsat fårekylling, naturligvis. Ligeledes disker Aloë også op med en gratis omgang af deres populære cocktail ’Cricket ule, som er baseret på Syngjas Cricket Shot (Apple-Ginger), vodka og Angostura.

Missionen for Syngja er at kickstarte en bæredygtig madrevolution og introducere spiselige insekter for den brede befolkning i et nyt, spændende format, hvor alle kan være med. En mission, som Aloë gerne vil bakke op om:

»Hos Aloë ønsker vi altid at være forud for vores tid og prøve nye tendenser af. Vi kan godt lide at være her på jorden og vil gerne være med til passe på den, og derfor vil vi gerne sprede ordet om Syngjas mission,« siger barejer Kevin Christensen.

Arrangementet foregår i cocktailbaren Aloë i Knabrostræde 5, fra klokken 20 – 22. Alle er velkomne.