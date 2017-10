Djævlen er gemt i detaljen

VALGKAMP. Mød valgets spidskandidater her i avisen frem til valget. I dag mødes Anna Mee Allerslev (R) med Alex Vanopslagh (LA). De to bliver enige om meget på børn- og ungeområdet, men strides om markante skattelettelser.

Af René Mølskov rem@minby.dk KV17: Kampen spidser til, og med bare fem uger til valget er spidskandidaterne fokuserede som aldrig før. Kun tre partier stiller op med samme spidskandidat som sidst, så der er mange nye navne øverst på stemmesedlen, når du skal sætte dit kryds den 21. november. Derfor har vi sat de 10 største partiers spidskandidater stævne. Radikale Venstres Anna Mee Allerslev blev valgt for otte år siden og har været borgmester i seks. Hun fik tredjeflest personlige stemmer ved sidste valg, men i år bliver hun næppe kun bedømt af vælgerne på hendes præstationer på Rådhuset de sidste otte år. Hun kan også regne med, at hendes bryllupreception på Rådhuset og debatten om førtidspension spiller ind. For det bedre eller værre. Det bestemmer vælgerne. Den 33-årige Anna Mee Allerslev møder i dag Liberal Alliances Alex Vanopslagh. Den blot 26-årige spidskandidat er et relativt ubeskrevet politisk blad i rådhussammenhæng, men har dog været formand for LA Ungdom i to år, inden han blev spidskandidat for partiet i København i 2016. Skoler, skatter og erhverv Hvor enige er de to unge politikere – og hvor er de skelsættende forskelle, hvis du stemmer på den ene frem for den anden? »Jeg tror, vi er enige om, at folkeskolerne skal have større frihed og selvstyre. Jeg går egentlig også ud fra, at vi et stykke hen ad vejen er enige om, at skatten skal sænkes. Og så er jeg som det tredje sikker på, at vi er enige om at forbedre forholdene for virksomheder i København,« siger Alex Vanopslagh, der blev spidskandidat for Liberal Alliance, da Lars Dueholm forlod partiet for to år siden. Noget for Skat De Radikales spidskandidat er delvist enig i Alex Vanopslaghs udmelding. »Jeg havde faktisk ikke regnet med, at Liberal Alliance ville være så dedikerede på børne- og skoleområdet. Men det er nok et område, hvor vi kan blive enige om meget,« siger hun. Derimod er enigheden om skattelettelser nok mest på papiret. For de to spidskandidater er uenige om, hvor i processen der skal trækkes i skattehåndtaget. »Det er rigtigt, at vi generelt mener, at skatten på arbejde skal ned. Men det er vigtigt at prioritere den velfærd, der er nødvendig for en by som København først. Derfor har vi ikke skattelettelser som en målsætning, selvom vi heller ikke har en egentlig modstand mod det. Men det kræver, at der er et overskud til det først,« siger Anna Mee Allerslev. For Alex Vanopslagh er det den anden vej rundt, det hænger sammen, når de diskuterer skattelettelser. »Jeg har det som en målsætning i sig selv, at københavnerne skal betale mindre i skat. For mig er den enkelte københavners nære velfærd afhængig af det. Det er svært at definere personlig velfærd, fordi det er forskelligt fra person til person. Hvis vi fik lavere skat, ville vi gøre noget forskelligt. Det kan være, at en fik råd til en ekstra rejse, en anden fik råd til en større lejlighed, og jeg ville nok bruge pengene på at sikre en god privatskole til min søn,« siger han.

Opgør med dårlig ledelse

Alex Vanopslagh skal næppe regne med at Anna Mee Allerselv kaster sig ud i en kamp for skattelettelser som det første. Til gengæld kan hun godt forvente opbakning fra ham i en anden sag.

»Noget af det vigtigste for mig er, at vi presser på for en ledelses- og styringsreform. Der skal mere tydelig og visionær ledelse på rådhuset,« siger Anna Mee Allerslev og fortsætter:

»Efter otte år på rådhuset må jeg konstatere, at god ledelse gør den største forskel for din hverdag. Dårlig ledelse gør, at der er alt for højt sygefravær i børnehaverne, at vi ikke har råd til at holde åbent i sommerferien, og at metroen bliver forsinket over et år,« siger hun.

Sagerne i blandt andet socialudvalget om fejl i sager om tvangsanbringelser og hundredevis af klager fra forældre til børn med handicap peger Alex Vanopslagh på som eksempler på det, Anna Mee Allerslev taler om.

»Jeg er meget enig på det punkt. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle fokusere min valgkamp på erhvervslivets rammevilkår og at gøre det bedre at være børnefamilie i København. Men der, hvor der er de største ledelsesmæssige udfordringer, og hvor der er det største svigt i København, det er på socialområdet. Og for mig at se handler det i høj grad om mangelfuld ledelse, at der har været så mange skandalesager.«

Alliancer og poster

Det bliver først på valgnatten den 21. november, når stemmerne er talt op, at kandidaterne ved, om de kan vælge en borgmesterpost. Og antallet af stemmer og alliancerne på rådhuset afgør også, i hvilken rækkefølge, de kan vælge borgmesterpost. Hvis stemmer og alliancer tillader det, er der noget i Anna Mee Allerslevs udtalelser om børne- og ungeområdet, der tyder på, at hun ikke ville have noget imod, hvis Radikale fik større indflydelse på Pia Allerslevs nuværende post.

»Vores primære mærkesag er flere pædagoger. Der skal over de næste år tilføres 450 flere pædagoger for at nå BUPLs anbefaling. Dernæst har vi en benhård prioritering om børn og folkeskolen. Vi skal have mange flere profilskoler, ligsom vi har Sankt Annæ sangskole, der er førende inden for musik. Profiler som teknologi og digital, teknik og miljø, design og håndværk, musik, sport, demokrati og sprog vil være fantastiske her i København,« siger hun.

Den tredje og sidste mærkesag for Radikale Venstre er en grøn og visionær byudvikling.

Pengene først

For Alex Vanopslagh er udgangspunktet et lidt andet. Partiets 2025-plan opsummerer planen. Sæt kommuneskatten ned med 3,8 procent. Send mange tusinde kroner i lommen på borgerne.

»Det bliver finansieret af 1,5 milliard i råderum i 2020 og effektivisering af kommunen. Men det er ikke kun skattelettelser. Der skal også sættes 1,2 milliarder af til udsatte borgere,« siger han og uddyber, at der kan spares meget ved at skære i kommunens projekter.

»Der er gode projekter, vi skal bevare, men der er også udlån af kommunale høns, gratis kommunale krydderurter og bycykler og lysende bænke og jeg skal komme efter dig. Der er mange eksempler på, at man sjofler med pengene og ikke har respekt for skatteydernes penge. Hvis man prioriterede anderledes, er jeg sikker på, at man kunne finde 900 millioner til at afskaffe dækningsafgiften, som i høj grad belaster erhvervslivet.«