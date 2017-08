»Det giver os mulighed for at være bæredygtige«

DROP MADSPILD. Reinh Van Hauen har med appen Too Good To Go mulighed for at være mere bæredygtige. Appen har især succes i København, hvor der er solgt over 40.000 måltider.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

FORBRUGERBEVIDSTHED: Køb en lykkepose eller magic box til få kroner og vær med til at undgå madspild. Det er filosofien bag madspildsappen Too Good To Go, der siden 2015 har været en megasucces herhjemme og nu er udvidet til flere andre lande.

Med appen Too Good To Go har københavnere fået mulighed for at købe billig mad hos de butikker, der er tilmeldt ordning. Butikker og cafeer sælger ud af de varer, som de ellers ville smide ud efter lukketid, men det er altid friske varer, der intet fejler. Det giver kunderne mulighed for via appen at købe en pose billigt bagerbrød eller en portion indisk take-away til under halv pris.

Især københavnerne har taget appen til sig – her er der siden 2016 solgt 40.000 måltider, oplyser en talsmad i Too Good To Go.

Et af de firmaer der er med i ordningen er Reinh Van Hauen i Store Kongensgade, og driftschef Karen Røigaard er glad for muligheden for at være bæredygtig.

Dyr produktion

»Et bageri som vores har ikke så mange muligheder for at være grønne og bæredygtige, fordi vi har en stor produktion, der kræver meget strøm, og du vil jo hellere ikke have din spandauer stukket i hånden – det kræver noget emballage. Så da vi fik tilbuddet om at være med i ordningen var vi ikke i tvivl, for det er vores mulighed for at være med til at droppe madspild og dermed være bæredygtige,« siger Karen Røigaard, der er glad for, at de med appen slipper for at smide brød og kager ud.

»Vi har frisk brød hver dag, og vi bager også så meget, at der egentlig er mere, end vi regner med, at vi får solgt. For det er ikke rart at komme ind sent på eftermiddagen til en halvtom forretning. Der skal være noget at vælge imellem.Det giver os tilgengæld megetspild, men med den her ordning kan vi komme af med vores brød og kager, som vi ellers skulle smide ud, og samtidig får vi fat i en ny kundegruppe, nemlig studerende eller folk uden mange penge, der ikke har råd til at give 41 kroner for et brød,« fortæller Karen Røigaard.

Hele tanken bag appen er at man kan prøve lykken i en magic box, hvor forretningerne samler noget af overskuddet fra dagens produktion. Man er som kunde altså ikke selv herre over, hvad man får med hjem, men til gengæld får man typisk brød og kager hos Reinh Van Hauen.

Prøve lykken

Når man via appen har betalt for sin vare, kan man komme i det tidsrum, som forretningen har skrevet som afhentning. Hos van Hauen er det typisk mellem klokken 18 og 18.10

»I starten var kunderne meget begejstrede og vi fik mange nye kunder, men nu begynder de at stille flere krav til indholdet, og det er jo egentlig ikke meningen. Målet er jo netop at man får en lykkepose for billige penge, men med god kvalitet – så vi skal lige tilbage til udgangspunktet igen. Jeg tror på, at den her måde at komme af med overskydende mad er en rigtig god ide og noget vi kommer til at se mere til, og vi er i hvert fald glade for ordningen,« siger Karen Røigaard.

Dansk opfindelse

Appen Too Good To Go blev stiftet i 2015 i Danmark af en gruppe venner og er i dag drevet af forskellige investorer.

Målet har været at reducerer madspild, og det er lykkedes, fortæller administrerende direktør Mette Lykke:

»Jeg sagde ja til Too Good To Go, fordi projektet er enormt sympatisk og spændende. Det her med at prøve at reducere madspild, det er en rigtig vigtig problemstilling at tage fat på. Det er en af de mest spændende startups, der er i Danmark lige nu. Den vil bekæmpe madspild og løser dermed et universelt samfundsproblem, og derfor har den potentiale til at eskalere globalt,« siger Mette Lykke.