»Det er ikke så tit, at jeg spiller en kvinde på min egen alder«

Pia Rosenbaum holder meget af at bevæge sig rundt i byen på cykel. Foto: Dan Møller

TEATER. Skuespiller Pia Rosenbaum er i fuld gang med en forestilling på Hippodromen om en kvinde 60+, der ikke er omstillingsparat.



Af Nanna Boye

red@cityavisen.dk

INTERVIEW: I dag er Pia Rosenbaum foruden skuespiller også en erfaren instruktør, der har dyrket mange forskellige genrer, lige fra børneteater til de mere seriøse forestillinger.

Lige nu er hun aktuel i stykket ’Til (ingen verdens) nytte’. Den nyskrevne forestilling af Thomas Markmann er i fuld gang på Hippodromen.

Forestillingen handler om den 60-årige Berit, der arbejder i DSB, og hun er ikke så omstillingsparat, som samfundet og virksomheden ønsker det.

»Jeg sagde ja til rollen med det samme, for det er ikke så tit, at jeg får lov til at spille en kvinde på min egen alder, og det er fantastisk,« siger den 63-årige skuespiller, der er gift med kollegaen Troels II Munk.

Pauser og punktummer

Det er første gang, at Pia Rosenbaum arbejder sammen med dramatikeren Thomas Markmann, men ikke sidste.

De svinger så godt sammen, så de allerede er i gang med nye tanker og ideer til en kommende forestilling om magteliten.

»Thomas har en skøn måde at skrive på. Han har et dejligt sprog. Der er musik i hans replikker, og man kan fornemme pauser og punktummer. Det er nærmest som en korsats.

Samtidig forstår han at sætte tommelfingren ned på de ømme punkter.

For hvad gør vi med de mennesker, som bliver arbejdsmæssigt overflødige på grund af for eksempel alder eller sygdom? Jeg kan sagtens sætte mig ind i fornemmelsen af at være rodløs,« siger Pia Rosenbaum.

»Det er en både morsom og tragisk forestilling om behovet for at være til nytte. Der er mange humoristiske situationer i stykket. Samtidig er det også sørgeligt, for Berit er ikke omstillingsparat, og så ryger hun ud af hamsterhjulet. Forestillingen sætter fokus på, hvad der sker med et menneske, når status ryger, og man pludselig bliver overflødig på arbejdsmarkedet,« fortæller Pia Rosenbaum.

Lever i nuet

»Det ender dramatisk, men de fleste vil kunne genkende dele af forestillingen fra deres eget – eller – venners liv. Berit får ikke opfyldt drømmene i sit liv,« forklarer hun og understreger, at hun holder mere af at leve i nuet end at drømme.

Én drøm er dog gået i opfyldelse for nylig. For ti måneder siden blev hun bedstemor til en lille pige.