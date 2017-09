Ældre skal billigt på museum

FORSLAG. Gunhild Leegaard, 75 år, fra Strandgade på Christianshavn går tit på Thorvaldens Museum og mener at det skal være gratis for pensionister at komme på museum.

HJEMMEVANT: Bedre guide fås ikke. Gunhild Leegaard skal egentlig bare fotograferes, men kan ikke dy sig for at vise hjemmevant rundt på Thorvaldsens Museum ved Gammel Strand.

Hun har tidligere skrevet et læserbrev om ældrerabat til byens museer. Og det er blandt andet på baggrund af hendes læserbrev, at kulturborgmesteren vil tage forslaget med til budgetforhandlingerne.

Gunhild Leegaard håber at det bliver vedtaget, samt at også staten vil give rabat til pensionister.

»Jeg har betalt skat hele mit liv og har altid haft to jobs, så jeg havde noget at leve for. Jeg havde glædet mig til at gå på pension, så jeg kunne få tid til at komme på museum, så jeg synes faktisk, at det er helt urimeligt, at vi ældre skal betale for kulturoplevelser,« siger Gunhild Leegaard, da vi møder hende på Thorvaldsens Museum – et af kommunens tre museer.

Museet er et af hendes yndlingsmuseer, og hun har årskort til det og fortæller ofte om Bertel Thorvaldsen.

»Jeg interesser mig faktisk ikke så meget for kunst,« næsten hvisker hun som om det er en hemmelighed. »Til gengæld er jeg meget interesseret i mennesket bag og jeg har læst meget om Thorvaldsen,« siger hun, inden vi finder hendes yndlingsfigur, Ganymedes med Jupiters ørn, fra 1817.

»Det er jo Zeus (den øverste græske gud, red.), der har forvandlet sig til en ørn. Jeg kan rigtigt godt lide figuren, fordi der er så meget uskyld kombineret med den gamle horebuk Zeus,« siger Gunhild Leegaard.

Hun bor i Strandgade på Christianshavn og var forrige periode medlem af Christianhavns Lokaludvalg for Dansk Folkeparti.

Hun håber nu, at hendes partifælle, kulturborgmester Carl Christian Ebbesen, vil forhandle forslaget om rabatordninger for ældre igennem.

»Og så vil jeg gå til kulturministeren, så det også kan blive gratis for pensionister at komme på statens museer,« siger Gunhild Leegaard, mens hun foræller flere anekdoter om museets grundlægger, Bertel Thorvaldsen.

MUSEUM: Det skal ikke være pengene, der afgør om byens pensionister kommer på museum. Det mener kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Derfor vil han til de kommende budgetforhandlinger, som politikerne tager hul på i denne uge, have sat penge af til rabatordninger for pensionister, så alle kan få muligheden for at komme på byens museer.

Entre på statslige museer

Københavns Kommune råder over Københavns Bymuseum, Nikolaj Kunsthal og Thorvaldsens Museum, men statens museer som for eksempel Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet har for nylig genindført entre, efter regeringen fjernede tilskuddet.

»Nu koster det igen penge på statens museer, og derfor vil jeg gerne tilbyde billig entre eller i bedste fald gratis entre på de museer kommunen råder over,« siger Carl Christian Ebbesen.

Idéen kommer på baggrund af læserindlæg i lokalavisen og samtaler med flere ældre i byen.

Men hvorfor forfordele for eksempel indvandrerkvinder eller nye flygtninge, der gerne vil opleve Københavns historie – hvorfor lige pensionister?

Første skridt på vejen

»Mange pensionister har ikke råd til meget, og de har også en hverdag, hvor de har meget tid, så det er også en mulighed for at give dem en indholdsrig hverdag. På sigt vil jeg gerne at der kan være tilskud til alle grupper, men så taler vi helt andre priser og det her er et skridt i den rigtige retning?

Men ligger der ikke også noget værdipolitisk i det? Det er vel ingen hemmelighed, at ældre netop er en af Dansk Folkepartis mærkesager?

»Jo, det er også værdipolitisk, og ja, det er en af vores mærkesager, for ældre kan være svage borgere og dem skal vi passe på. Det her forslag er blot et forsøg på at give pensionister og ældre medborgere mulighed for at komme på museum så ofte som muligt og dermed være med til at fortælle Københavns historie,« siger kultur- og fritidsborgmesteren.