Designhotel bliver en smukkere svane

HOTEL. Arne Jakobsens designhotel Radisson Blue med de kendte møbelklassiskere bliver nu renoveret.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

Hammerichsgade: Verdens første designhotel, Radisson Blu Royal i Hammericshgade bliver nu renoveret, så gæsterne får en endnu federe designoplevelse.

Hotellet er fra 1960 designet af Arne Jacobsen og allerede i foyeren bliver man mødt af den berømte ’Ægget’, der er designet specielt til hotellet samt andre møbelklassiskere.

Et håndplukket team af prisvindende danske designere og internationale arkitekter og projektledere står for at organisere renoveringen, som omfatter alle 260 værelser, lobbyen, restauranter og barer samt hele området til møder og arrangementer.

»Vi ønsker at genoplive den ikoniske atmosfære ved Jacobsens design ved omhyggeligt at ære hotellets arv og samtidig modernisere for at leve op til vores gæsters forventninger,« forklarer Brian Gleeson, som er hoteldirektør på Radisson Blu Royal Hotel i København.

Radisson Blu Royal Hotel var på mange måder en frontløber, da det åbnede i 1960.

Det var Danmarks første skyskraber og er anerkendt som verdens første designerhotel og det eneste hotel designet af Arne Jacobsen.

Ét værelse vil forblive uberørt gennem renoveringen; det ikoniske værelse 606 på sjette etage.

Det er et af verdens mest berømte hotelværelser, og det holdes nøjagtigt, som det blev designet af Jacobsen i 1960.

Hotellet vil være færdigrenoveret i løbet af sommeren 2018.