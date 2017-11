Demokratiet og uvejret

Stykket er instrueret af Jørgen Nordenhof og med sig har han syv skuespillere, to musikere og en enkelt tekniker. Foto: PR-foto

DEMOKRATI. Nyt teaterstykker foregår på en ø, hvor der ligger to lande. På den ene side af øen ligger et land styret af diktatur og den herskende klasse. På den anden side ligger en fri demokratisk stat med ytringsfrihed og et valgt parlament.