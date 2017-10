De unge har deres helt eget valg

Af Thomas Frederiksen

MED PÅ RÅD: Nu skal de helt unge høres i Københavns Kommune. Et nyt ungeråd skal ytre sig i alle kommunale sager, som man mener vedrører dem, på samme måde som ældrerådet og lokaludvalgene bliver hørt i dag. Samtidig skal de også kunne sætte fire forslag om året til afstemning i Borgerrepræsentationen.

Ungeråd KBH har 35 pladser. Fra 30. oktober til 12. november kan alle unge i alderen 12 til 20 år stemme digitalt på en jævnalderende. Eneste krav er, at de bor i København eller er under uddannelse i byen. Interesserede kandidater kan melde sig frem til 27. oktober.

En god start

17-årige Claes Theilgaard stiller op til ungerådet. Han mener, at det er på tide, at kommunen opretter et råd, hvor ungdommen kommer til orde.

»De voksne har bestemt længe nok. For mig at se er der ingen grund til, at de unge ikke skal inddrages i beslutningerne, der vedrører Københavns fremtid. Ungeråd KBH er en god start på det,« siger han.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) ser frem til, at ungdomsrådet begynder.

»Vi skal give unge mennesker noget mere ansvar og indflydelse,« siger hun og mener, at der kan komme bedre kommunale beslutninger ud af at lytte til de unge. Nogle af de gange, jeg er gået klogere fra et arrangement, er efter at have talt med børn og unge. De kan ofte omsætte komplicerede emner til noget, vi alle kan bruge,« siger hun.

De unge stiller op som personer og ikke på lister, og for Pia Allerslev er det vigtigt, at der ikke går blokpolitik eller partifnidder i ungdomsrådet.

Hun ser en udfordring i, at alle typer unge kommer til orde og ikke kun dem med en ressourcestærk baggrund. Derfor bliver der gjort en indsats for at rekruttere børn og unge fra alle skoler i kommunen.

Lidt over 18 år

Aldersgrænsen på 12-20 år er fastsat i samarbejde med unge, der har været involveret i skabelsen af ungerådet.

»Som 18-årig kan man selv stille op til Borgerrepræsentationen, men det er ikke alle der føler sig klar til at melde sig ind i et politisk parti eller blive valgt for 4 år, så derfor er grænsen på 20 år,« siger Natasha Alexandra Dottin, der er projektmedarbejder vedrørende ungdomsrådet i København.