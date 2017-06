»De spreder os for alle vinde«

ALDERDOM. Hver femte af Christianshavns beboere er over 60 år, men der er ikke et eneste plejehjem i kvarteret. Det er for dårligt, mener christianshavneren Per Østergaard, som har samlet knap 1.700 underskrifter ind.

Af Julie Stougaard

js@minby.dk

CHRISTIANSHAVN: Uden for Café Stærkodder, på Overgaden Neden Vandet, holder det, som Per Østergaard kalder for sin ’spasserjeep’. Et motoriseret køretøj, som han har haft stor glæde af, siden han for nogle år siden brækkede ryggen. I dag er han 77 år og bor i en ældrebolig på Christianshavn.

»Og man ved jo, at der kun er to veje ud af en ældrebolig. Enten den vandrette vej eller også kommer man på plejehjem,« siger Per Østergaard og tilføjer:

»Men hvad for et plejehjem?«

Der er nemlig ikke et eneste plejehjem på Christianshavn på trods af, at der i netop den bydel er en overrepræsentation af beboere over 60 år i forhold til resten af København. Det betyder, at de ældre borgere kommer på plejehjem på for eksempel Amager og Nørrebro, uanset hvor mange år, de har kunnet kalde sig for christianshavnere.

Det synes Per Østergaard er dybt kritisabelt, og derfor startede han i efteråret en underskriftindsamling til støtte af oprettelsen af et plejehjem på Christianshavn, og det er lykkedes den tidligere lektor at samle 1686 underskrifter ind.

En stærk tilknytning

Per Østergaard var i mange år formand for Christianshavns Filantropiske Forening, Bien, som har støttet pensionister i form af blandt andet julehjælp og udflugter. Og det er hans fortid som formand i foreningen, der er drivkraften bag underskriftsindsamlingen.

»Det virkede som et naturligt næste led, og jeg er virkelig vred over, hvordan kommunen spreder os for alle vinde,« siger han og tilføjer:

»Så hvis ikke det offentlige vil hjælpe os, kan vi fandeme selv. Vi må desværre ikke bygge noget selv, så vi må samle underskrifter ind i stedet.«

Han har selv boet på Christianshavn siden 1978 og føler en stærk tilknytning til den charmerende bydel.

»Jeg kender da rigtig mange på den anden side af broen, ovre på Sjælland,« siger han med et glimt i øjet.

»Men jeg kender flere her. Og for de mange gamle sømænd, der bor her, ville det være en dobbelt katastrofe at skulle væk fra Christianshavn, for det er her, alle deres kammerater er. Det er fjollet, at de, der har boet her i mange år, spredes for alle vinde. De fortjener bedre,« siger Per Østergaard.

Borgmesteren på besøg

Det er mange tilsyneladende enige i. Per Østergaard fortæller glad, hvordan blandt andre de lokale foreninger har bakket op om underskriftsindsamlingen.

Og initiativet må siges at have været en succés. I hvert fald er det lykkedes ham at få Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsens (SF) opmærksomhed. Til september lægger hun nemlig vejen forbi Christianshavn, hvor hun vil tage imod underskrifterne.

Per Østergaard krydser fingre for, at hans initiativ vil sætte skub i etableringen af et plejehjem i hans dejlige kvarter. For som han forklarer, er det mere end blot relationerne, der vil blive savnet, når man som christianshavner bliver tvunget til at forlade bydelen.

»Det er det hele. Det er det liv og den atmosfære, der er her. Christianshavn er noget helt specielt. Kan du se det?«

3 hurtige til borgmesteren

IINTERVIEW: Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF):

Hvad er årsagen til, at der ikke findes nogen plejehjem på Christianshavn?

»Vi har simpelthen ikke kunnet finde en grund eller en bygning til formålet. Det er en todelt udfordring. Byen er bygget godt til i forvejen, så der er ikke meget plads. Den anden udfordring er, at lovgivningen siger, at der kun må bygges plejeboliger til en vis pris pr. kvadratmeter.«

I 2014 udtalte du, at I ville se på mulighederne for etableringen af et plejehjem på Christianshavn. Hvad er status i dag?

»Status er desværre, at der ikke er sket noget nyt. Der er ikke fundet en passende bygning, og vi kan desværre ikke bygge noget, når priserne er så høje, som de er nu.«

Hvor sandsynligt er det, at der bliver etableret et plejehjem på Christianshavn?

»Det er rigtig vanskeligt, og jeg kan desværre ikke give noget løfte. Vi kan kun holde øje med, hvad der kommer af grunde og bygninger. Vi har før set, at der pludselig kan opstå en chance.«