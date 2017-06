De skal rocke om fredagen

FREDAGSROCK. Tivoli præsenterede i sidste uge sommerens gratis koncerter.

Af Christian M. Olsen cmo@minby.dk MUSIK: Tivoli skruer op for musikken i denne sommers Fredagsrock-program, der blev offentliggjort i sidste uge. Publikum kan udover højere lyd se frem til et program, der spænder fra Kim Larsen over de amerikanske søstre i Haim til den verdenskendte DJ Tiësto. Der bydes på Danmarks popdarling Christopher, det franske electronica band Air til albumaktuelle Dizzy Mizz Lizzy, der har klassikerstatus i dansk rock. Der lægges ud med TopGunn og Noah som er den første af i alt ti dobbeltkoncerter den 15. april kl. 22.00 »Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at sammensætte et program, der spænder så bredt, som det gør, og favner Tivolis mangfoldighed. Personligt er jeg stolt over at kunne præsentere Air, samt at Dizzy Mizz Lizzy takkede ja til at spille i Tivoli efter vi har fået lov til at skrue op,« siger programchef Rune Erbs i en pressemeddelelse.

FREDAGSROCK

■ 15. april: TopGunn + Noah

■ 22. april: Cisilia + Page Four + Hasan Shah

■ 29. april: Bo Kaspers Orkester (S)

■ 6. maj: Bikstok + Specktors

■ 13. maj: Tivoli Offspring: Kwabs, Ukendt Kunstner, WSTRN, Blaue Blume, Phlake m.fl.

■ 20. maj: Morten Breum

■ 27. maj: KrebsFalch

■ 3. juni: Tiësto (NL)

■10. juni: Teitur (FO) + Ásgeir (IS)

■ 17. juni: Saybia

■ 24. juni: Zara Larsson (S)

■ 1. juli: Djämes Braun + Nabiha

■ 8. juli: Kim Larsen (foto)

■ 15. juli: Air (F)

■ 22. juli: Oh Land

■ 29. juli: Scarlet Pleasure + Patrick Dorgan

■ 5. august: Turboweekend + Michael Simpson

■ 12. august: Haim (US)

■ 19. august: Christopher

■ 26. august: Aura + Dúné

■ 2. september: Magtens Korridorer feat. Østkyst Hustlers

■ 9. september: Dizzy Mizz Lizzy

■ 16. september: The Minds of 99 + Julias Moon

■ 23. september: S!vas + Gilli + MellemFingaMuzik