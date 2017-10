Danser med Parkinsons

Af Anja Berth

STRANDGADE: Da indehaver af Savery Academy, Maria Savery, var barn så hun med misundelige øjne til, når Mette-Ida Kirk let som en fjer dansede solo i Bournonville på Gamle Scene.

Trods en aldersforskel på 15 år blev de gode venner, og da Mette-Ida Kirk for nylig fik ideen til at undervise københavnske Parkisonspatiener i dans, var det mere end oplagt at lave et samarbejde med Maria Savery, fordi de to kvinder har fælles kunstnerisk fortid.

Det er altså i de smukke danselokaler i Strandgade 98, hos Savery Academy, at der fra næste weekend og to måneder frem hver fredag vil være workshop, hvor Mette-Ida Kirk vil undervise patienter med Parkinsons sygdom.

Hjælpe patienter

En danser og neurolog i USA opdagede nemlig for en række år siden, at dans kunne hjælpe patienter med den neurologiske sygdom.

»For patienter med Parkinsons kan det være svært at løfte en kop kaffe, men hvis det bliver sat ind i en kontekst og får en fortælling med musik til så bliver det pludselig muligt,« siger Mette-Ida Kirk, der har undervist patienter i Odense og altså nu for første gang vil starte klasser i København.

Ved klaveret sidder Matthias Savery, der er Maria Saverys søn. Han er netop uddannet fra Rytmisk Konservatorium og glæder sig til at akkompagnere dansen med musik.

»I dansen og musikken kommer følelserne frem og det bliver muligt pludselig at bevæge dele af kroppen. Det kan på ingen måde kurere sygdommen, men give livskvalitet tilbage og det er meget væsentligt,« siger Mette-Ida Kirk.

Hun er 62 år, men vi skal da love for at hun stadig kan svinge benet op. Hun bor med sin mand, Lars, i Havnegade og ud over at være mor til to tvillingedrenge nyder hun at have mere tid, end da hun var solodanser.

