Da kasinoet rykkede ind i stuerne

Lige siden den nye danske spillelov blev vedtaget og trådte i kraft 1. januar 2011 er det blevet lovligt at spille kasinospil fra sin egen stue. Dette har gjort det både let og ligetil at spille sine favoritspil på computeren hjemme.

Hvad kan man spille?

I dag med alle de udbud der er tilgængelige kan man spille alt, mine personlige favoritter er spilleautomater da du med ganske få klik kan løbe afsted med en formue i nogle tilfælde endda helt uden indsætning.

Hvordan kommer jeg i gang?

Det er jo her det hele har ændret sig radikalt siden før 2012 da der er kommet så mange lovlige kasinoer på nettet, men det er bare en fordel synes jeg, da man altid kan være sikker på service i topklasse og masser af timers action, men jeg vil da lige slå et slag for man bruger en sammenligningsside til at checke op på hvad de forskellige sider tilbyder, som f.eks det jeg delte på hyperlinket ovenfor. Derudover behøver du en computer, bevis for dansk residens, dvs. du skal befinde dig i Danmark og nem id. Der kan være andre krav, men grundlæggende er det de 3 ting du behøver for at kunne spille online.

Hvad gør jeg hvis jeg vinder, skat må da slikke sig om munden?

I korte træk, du hæver dine penge og bruger pengene som du vil! Et normalt udtræksforløb fungerer på følgende måde. Du registrerer dig på siden med hjælp at dit kreditkort/bankoplysninger/Neteller/Paypal etc. derefter går der typisk 3-5 dage, og nogle gange får du pengene indenfor nogle få timer, og det er nu det bliver rigtigt sjovt.

Så længe du vælger at spille på et kasino med dansk licens, skal skat have 0kr, det er rigtigt 0kr, da kasinoet betaler skat til staten via deres omsætning, behøver du ikke tænke på skat overhovedet!

Hvad gør jeg hvis jeg er uenig i en beslutning fra et online Kasino?

Her er du heldigvis supergodt stillet som spiller, efter spillelovgivningen blev indført i 2012. For det første har alle onlinekasinoer en suveræn service, dvs. De har mulighed for at svare på dansk på både chat, telefon og e-mail hvilket jo gør at du som spiller allerede i første instans, har mulighed for at klage eller påpege mangler eller forbedringer. Derudover i større twists er det muligt at klage direkte til spillemyndighederne. hvilket er en overordentlig forbedring fra tidligere og giver dig den største tryghed. så du i hvert tilfælde kan være sikker på du får en fair behandling i tvivlsspørgsmål.

Er der andet jeg skal tænke på når jeg spiller?

Ja det er der, husk at have det sjovt når du spiller og husk, bare at spille for et beløb du har råd til at tabe, selvom man i de fleste tilfælde kan komme fra et kasino med lidt lommepenge på hånden eller mere, er det vigtigt at altid spille med måde, og bare så længe det er sjovt. Hvis man hver måned lægger et beløb øremærket til bare spil til siden, kan man let slippe afsted med en måned eller to, hvor man måske ikke lige har heldet med sig. Ellers er der ikke så meget at sige, udover vi ses på kasinoet håber i kommer til at have det sjovt, vi ses online.