Cykelchikaner afløser brosten

ADGANG. En bunke påbud fra Københavns Kommune med efterfølgende klager til staten hober sig op sammen med forhindringerne på Københavns kajkanter, der er noget af en udfordring for brugerne af fællesarealerne.

Af Frank S. Pedersen

TILGÆNGELIGHED: En embedsmand fra Teknik- og Miljøforvaltningen har været ude og prøvecykle brostenene på Galionsvej 40-78, og fundet, at det er ok nu. Selv om brostene stadig er lidt toppede, så forventer kommunen, at de sætter sig og mindre generende.

Tidligere var brolægningen mellem de flade fliser hævet en-tre centimeter i skiftevis den ene og den anden side af arealet mellem beboelsen og kajkanten. Det gjorde det stort set umuligt at cykle på promenaden, hvilket var et brud på bestemmelser om tilgængelighed i lokalplanen og udløste et påbud fra kommunen til ejerne af ejendommene.

Det er i et svar til det socialdemokratiske medlem af Borgerrepræsentationen, Niels E. Bjerrum, at forvaltningen fortæller om tilsynsmedarbejderens cykeltur.

Venstrehåndsarbejde

Den foregik 1. september efter at grundejerforeningen 14. august meddelte at brostenene ville blive sænket. Selv om forvaltningen siger god for sænkningen, er Niels E. Bjerrum ikke imponeret.

»Jeg synes bare det ligner dårligt venstre-håndsarbejde, men lad nu det ligge. Jeg har samtidig spurgt til alle de sager, der ligger på havnefronten, og jeg synes man tager hele fællesskabet som gidsler, når systemet bliver udnyttet som det gør. Kommunen giver påbud med en tidsfrist, men når påbuddene bliver anket til staten, (som for eksempel til Planklagenævnet, red.), er der ingen frist for, hvornår klagen skal være færdigbehandlet,« siger han, der har gjort det til en vane at spørge forvaltningen til havnefrontens tilstand hver måned.

Nye forhindringer

Med sænkningen af brostenene på Galionsvej 40-78 kunne man forledes til at tro, at alt nu er fryd og gammen. Men nej, stort set samtidig med, at man efterkom kommunens påbud, blev der sat cykelchikaner op i hver ende af grundejerforeningens område.

5. september gav kommunen så grundejerforeningen påbud om at fjerne cykelchikanerne inden en måned, men de stod der stadig i mandags sammen med et skilt om ’Legende børn’.

Hensynsløse cyklister er blandt begrundelserne for at gøre det vanskeligere for borgerne at bruge fællesarealerne ved kajkanten. Men den holder ikke mener Niels E. Bjeruum.

»Lad mig på det kraftigste understrege at alle, der bevæger sig i trafikken naturligvis skal tage hensyn til hinanden og køre efter forholdene. Men havnefronten tilhører os allesammen – og den her slags selvtægt skal der slås hårdt ned på,« skrev han ud til offentligheden i sommer.