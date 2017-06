Christianshavns plejecenter skal øverst på ‘to-do-listen’

Længe ventet. Alle bestræbelser på at finde et egnet sted at opføre et plejecenter på København har hidtil været forgæves. Nu skal der skrues endnu mere op for indsatsen, lyder nyt forslag.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

CHRISTIANSHAVN: Trods en overrepræsentation af modne mennesker har Christianshavn ikke sit eget plejecenter, og der har, som også beskrevet her i avisen, længe været et stort lokalt ønske om, at Christianshavn skulle have et sted, hvor christianshavnere kunne blive gamle sammen.

Sidste år modtog sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (S) således en underskriftsindsamling, hvor 1686 lokale havde griflet deres støtte til netop et lokalt plejecenter, og Ninna Thomsen har, også før underskriftindsamlingen, for længst bedt sin forvaltning om at lede efter en egnet grund. Men indtil videre ganske forgæves:

“Jeg har haft min forvaltning ude at kigge, og vi har endda hyret en erhvervsejendomsmægler, men det er altså ikke lykkedes at finde en grund, der var stor nok til, at man kunne bygge et plejecenter. Det skyldes dels, at Christianshavn er meget tilbygget i forvejen, men også at et nyt plejecenter har været for langt nede på prioriteringslisten, når der har været ny byudvikling og lavet nye lokalplaner,” siger borgmesteren, som derfor, i samarbejde med Radikale Venstre og Venstre, har fremsat et medlemsforslag i Borgerrepræsentationen frem mod mødet i morgen torsdag.

Forslaget handler ganske kort om, at der skal flere forvaltninger ind over bestræbelserne, og at der skal tages en bred principiel beslutning om, at et nye plejecenter på Christianshavn har høj prioritet.

»Det handler også om, at jeg nu smider håndklædet i ringen som borgmester. Hvis det her skal lykkes, skal vi nok kigge hinanden i øjnene på tværs af udvalg og partier og blive enige om, at det her er rigtig vigtigt. Det betyder, at både Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen og min egen forvaltning skal have det her ind på den højeste prioritetsliste,« siger borgmesteren, som specifikt nævner den ny byudvikling mod Margretheholm, som en potentiel placering for det plejecenter, hun håber, kan blive opført på Christianshavn.

Eneste bydel uden center

Ninna Thomsen forventer en bred opbakning til forslaget på torsdagens møde, for christianshavnere bør have mulighed for at blive gamle i deres eget nærområde, mener hun:

»Christianshavn er den eneste bydel, hvor vi ikke har et plejehjem, og det er baggrunden for at SF, de radikale og venstre har stillet det her forslag. Det bliver ikke let, men hvis vi kigger hinanden i øjnene på tværs af forvaltninger og partier, og siger det her skal altså allerøverst på prioritetslisten, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre,« siger hun.

Det er specielt det faktum, at Christianshavn er den eneste bydel, som ikke har sit eget plejecenter, som vejer tungt for de radikale.

»Det er mærkværdigt, at man ikke har fået tænkt et plejecenter ind på Christianshavn. Men nu skal det være,« siger medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Michael Gatten (R), og uddyber:

»Der er for mange en meget stor tryghed i, at man kan blive i sit lokalområde, når man ikke kan blive i sin egen bolig længere og skal på plejecenter eller plejehjem. Der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi sikrer, at det også gælder christianshavnerne – at de også kan få lov at forblive i deres område. Jeg synes, det er helt naturligt, at man har den mulighed i alle bydelene.«

Borgerrepræsentationen tager stilling til forslaget på mødet torsdag 2. februar. Vi følger selvfølgelig op på beslutningen.