»Byliv er aldrig for meget«

Selvom fødebyen er Nykøbing Falster er John Hansen inkarneret københavner i hjertet og elsker byen. Han satte sig for nylig i direktørsolen i KBH K Commerce & Culture, hvor han vil kæmpe for butikslivet i byen. Foto: Michael Paldan

ERHVERVSLIV. Den nye direktør for handelsforeningen KBH K Commerce & Culture John Hansen vil kæmpe for at erhvervslivet får lettere kår. Vi har mødt den tidligere modemand og fodboldspiller.



Af Anja Berth

abe@minby.dk

INTERVIEW: Han er ulasteligt klædt i jakkesæt fra Hugo Boss, skjorte fra Ralph Lauren, sko fra Massimo Dutti og et Thomas Sarbo-ur på venstre arm.

Fortiden som ’kludekræmmer’ ­– hans egne ord – og direktør i blandt andet Illum fornægter sig ikke. John Hansen er uddannet i tøjbranchen på Falster og er stadig vild med mode og kunne ikke drømme om at gå på kompromis med kvaliteten.

For nylig blev han ansat som direktør i KBH K Commerce & Culture – handelsforeningen i City om man vil.

Men foreningen er meget mere end en sammenslutning af butikker – det er en forening, der skal forene kultur og kommercielle interesserer og give erhvervslivet de bedst mulige vilkår.

Vi møder ham på toppen af hans tidligere arbejdsplads, Illum. Indtil for nylig var John Hansen direktør for Illum, og har blandt andet været med til at skabe en ny parfumeafdeling.

Nu skal være med til at styrke erhvervslivet og kulturen i København og den første opgave er at få endnu flere medlemmer – sammen er man størst.

»Vi er butikkernes talerør overfor kommunen, hvor vi kan bære ting igennem politisk, som man kan have svært ved at få igennem som selvstændig. Det er lettere at være et fællesskab, når man vil have noget igennem overfor politikerne,« siger John Hansen.

»Den største udfordring for butikslivet i København er, at man graver hele byen op – det lukker byen og gør det svært for de erhvervsdrivende. Morten Kabell (teknik- og miljøborgmester, red.) vil gerne have bilerne ud af byen, men man kan ikke sælge den mængde varer i København, hvis ikke man kan transportere sine varer hjem i en bil – der skal findes en løsning med plads til både cykler og biler. Der er jo også hele vareleverancen, hvordan har han (Morten Kabell, red.) tænkt sig at styre det, hvis der ikke må komme biler ind i byen?« spørger han.

Pæn terrorsikring

En af de første gerninger som ny direktør var at få flyttet betongrisene ved Bremerholm, så det ikke generede de handlende, men stadig var terrorsikring.

»Terrorsikring er vigtig, for vi er nødt til at være realistiske – når det kan ske andre steder, kan det også ske i København Men derfor kan det godt være pænt – jeg sætter stor pris på de betongrise, der er i Nyhavn, der pynter – det kan jo lige så godt være pænt og give en oplevelse,« siger John Hansen, der i den forbindelse er glad for kommunens seneste tiltag med kunstneriske betongrise.

Altid holdspiller

Han bruger konsekvent betegnelsen ’vi’ i stedet for jeg, selvom han er direktør:

»Man kan jo ikke lave noget alene – det er vigtigt at have et godt hold omkring sig – medlemmerne kommer og går ikke på grund af én person – de kommer af på grund af et hold – og jeg er stadig holdspiller i hjertet,« siger John Hansen.

Han er født og opvokset i Nykøbing Falster og spillede i mange år fodbold i boldklubben B 1901. Midtbanespiller og højre back – scrapbøgerne med gamle avisudklip vidner om karrieren som seriefodbold-spiller.

»Jeg kan stadig ramme bolden og har lige spillet superveteran fodbold i Ejby IF 68, hvor jeg spillede sammen med blandt andre Søren Busk (landsholdspiller, red.),« siger John Hansen med umiskendelig falstersk dialekt.

Drømmenes København

København har dog altid været hans drømmeby.

Hver sommer hele barndommen boede han hos sin mormor i Søborg og var rundt i København i seks uger. Han vidste tidligt, at når han skulle læse på handelsskolen, ville det blive i København.

»København er en fantastisk by – ligesom andre købsteder er der jo vandet, og det har et fantastisk impact på vores sjæl. Når vi sidder her og ser ud over Københavns tårne, så er jeg ved at revne af stolthed over at være involveret i byen,« siger John Hansen.

Lige nu bor han og hustruen i Glostrup, men han kunne da godt tænke sig at bo midt i byen.

»Der er så meget liv og det skal der blive ved med at være – byliv kan jo aldrig blive for meget, og når folk brokker sig over larm fra caféer skal de tænke på hvem der kom først – der er liv og larm i byen og det er fantastisk,« siger John Hansen.

Svar: Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) mener, at John Hansens kritik er ’noget forfejlet’.

»For hvis vi ikke skrider ind og genopretter både fortove, cykelstier og veje, så ødelægger vi først det private erhvervslivs muligheder,« skriver Morten Kabell i en skriftlig kommentar til City Avisen, og fortsætter:

»Dårlig fremkommelighed betyder færre kunder i butikkerne og dårligere vareleverancer, og samtidig bliver genopretningen også mange gange dyrere, hvis vi udskyder den.«

»Hvis John Hansen kan finde et sted, hvor jeg kræver bilerne ud af byen, så giver jeg en is. Jeg gik til valg med mottoet ’bilerne bagerst’, og det motto arbejder jeg stadig efter. Hvis byen skal fungere, så skal vi prioritere den grønne og pladsbesparende trafik. Det vil give plads til nødvendig bilisme som fx sygetransport. Vi kan se, at et firma som Ikea anerkender, at København er en cykelby, og derfor vil ladcykler også blive en af mulighederne for møbeltransport. Jeg kan ikke se, at det samme ikke skulle kunne gøre sig gældende for andre erhvervsdrivende,« lyder det fra teknik- og miljøborgmesteren.

»I København tager flere håndværkere en ladcykel rundt i stedet for en varevogn, fordi det kan betale sig. Det samme bør ofte gælde for varetransport. Butikkerne kan få leveret varer fra opsamlingssteder i udkanten af byen med miljøvenlige elbiler og cykelbude, det samme må gælde den anden vej,« mener Morten Kabell.