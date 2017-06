Bygningspris til Nørreport Station og Museumshaven

HÆDER. Nogle af byens mest vellykkede nye arkitektoniske værker ligger i Indre By. Københavns Kommune hædrer Nørreport Station og Museumshaven.

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

ARKITEKTUR: En have, en station, en cykelbro, en restaureret udstillingsbygning og to boligbyggerier blev vinderne, da kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) forleden uddelte priser og ros til seks forskellige ’Gode og smukke bygninger i Københavns Kommune’.

Bygningspræmiering er en pris til arkitekten og bygherren, men prisen gavner også kommunen, da formålet er at hædre både smukt byggeri og gode bymiljøer og dermed højne kvaliteten til glæde for byens borgere.

I Indre By var der i år priser til Museumshaven ved Statens Museum for Kunst og den nye Nørreport Station.

»Det har igen i år været en stor fornøjelse – og ikke mindst lærerigt – at vurdere de mange meget forskellige kandidater til prisen. Og det har atter sat en tyk streg under, at vi har stolte traditioner for ny, smuk dansk arkitektur og samtidig forstår at flette det ind i eksisterende bymiljøer,« siger Carl Christian Ebbesen i en pressemeddelelse.