Byens nye tårne

TÅRNHØJT. Københavns nye vartegn, Axel Towers, blev tirsdag indviet og åbent for offentligheden. Til at klippe den røde snor var kronprins Frederik i storform, mens turister og københavnere havde travlt med selfies og fotos fra åbningen.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

AXELTORV: Turister på vej i Tivoli gloede en omgang, da fortovet foran Axel Towers tirsdag middag blev beklædt med centimeter-tykt rødt tæppe.

Bag sorte tove stod den forsamlede presse og trippede, ligesom turister og københavnere underede sig over palaveret.

Årsagen hedder kronprins Frederik, der et kvarter før planlagt tid ankom til Axel Tower, som efter to et halvt års byggeri endelig var færdig og klar til indvielse i går tirsdag.

Og endelig kom han. Kronprinsen, der ud over sikkerhedsvagter med snoede ledninger bag ørerne, blev fulgt op ad trappen sammen med direktører fra investeringsejendommen bag Axel Towers, arkitekten Lene Tranberg og overborgmester Frank Jensen (S).

De fem tårne kredser om en byhave, der er åbent for offentligheden, og det var netop her, at indvielsen fandt sted.

Byhaven er åben for alle og her kan man sidde og drikke en kaffe fra Starbucks eller blot få lidt ro fra trafikstøjen på Vesterbrogade.

Efter en talerrække, hvor Frank Jensen roste byggeriet og Københavns nye vartegn, klippede kronprinsen snoren over og Axel Towers var offfielt åbent og klar til at give det salige Scala baghjul i rænomé.

»Vi forventer at blive 100.000 flere københavnere de kommende år. Det er en udvikling, hvor der bygges nye boliger og nye erhvervsejendomme i hele byen. Der bygges på livet løs (..) og her i den eksisterende tætte by kommer der nye flotte og ikoniske bygninger, som den vi fejrer her i dag,« sagde overborgmester Frank Jensen(S) i sin tale.

Efter den officielle indvielse spillede popsangeren Fallulah i Byhaven, og lagde elegang ud med ’Perfect Tense’.