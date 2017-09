Byelskere hæger om det gule hus

BEVARING. En Facebook-gruppe kæmper for bevarelsen af det lille gule hus i Design Museum Danmarks gård i Bredgade. Huset indgår i museets overvejelser om udbygning, og det kan angiveligt betyde, at huset skal rives ned.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

BREDGADE: Det lille gule hus i Design Museum Danmarks gård i Bredgade har fået hovedrollen i en historie om bevaring af gamle bygninger.

Huset ligger i museets gård, og da museet har fået vokseværk indgår huset, ligesom de øvrige udearealer, som en del af mulighederne for en udbygning. Det kan betyde, at huset skal rives ned.

Det er blogger og skribent Frederikke Lett, der startede kampen for huset. Hun opdagede tilfældigt, at der var planer om en mulig nedrivning.

Derfor oprettede hun en Facebook-gruppe ’Bevar det lille gule hus’, der har fået godt 200 følgere.

Del af bymiljøet

» Siden jeg var ni år gammel har jeg gået forbi det lille gule hus og elsket det. For nylig gik jeg forbi og spurgte, hvad der skulle ske med huset og her fik jeg at vide, at det skulle rives ned – det er jo helt skandaløst,« siger Frederikke Lett.

Efter hun oprettede Facebook-gruppen har flere blandet sig i debatten. Blandt andre Jep Loft, initiativtager til hjemmesiden www.godebyer.dk.

»Det lille gule hus indgår i et enestående bymiljø, som Design Museum Danmark er heldig at være en del af. Hvor mange besøgende mon museet ville have, hvis det lå i Ballerup? Museet bør ikke betragte sig som ejer af bygningerne. De tilhører os alle sammen. Museet har fået dem til låns og bør passe godt på dem. Det gule hus giver miljøet diversitet,« siger Jep Loft.

Huset er ifølge Slots- og Ejendomsstyrelsen ikke egnet til bevaring eller fredning, men det mener Jep Loft ikke ændrer sagen:

»At huset ikke kan fredes, betyder ikke, at det bør rives ned. Tænk hvis andre husejere i den indre by ræsonnerede sådan. Så ville København hurtigt blive en trist by. Det er kun en fordel, at huset ikke er fredet, fordi det giver museet frihed til at indrette det efter sine ønsker,« siger Jep Loft.

Skal udvide museet

Hos Design Museum Danmark vil man hverken afvise eller bekræfte rygterne om nedrivning, men erkender planer om udvidelse:

»Vi oplever en kolossal publikumstilstrømning. På fem år er besøgstallet femdoblet, fra 60.000 i 2011 til forventet 290.000 besøgende i 2017. Tilstrømningen er ved at sprænge rammerne. Der er behov for udvidelse af museet inden for en overskuelig horisont. Så ja, vi ser på, hvordan vi kan bruge alle vores bygninger meget bedre. Vi ser naturligvis på, hvordan vi bedst kan forbedre vores museumsaktiviteter i de fredede bygninger, men vores afdækning af mulighederne er langt fra tilendebragt endnu,« siger museumsdirektør Anne-Louise Sommer.

Hensyn til omgivelser

Jep Loft forstår ikke, at museet ikke tager hensyn til omgivelserne:

»Designmuseet skal naturligvis tænke på sine besøgende, men for hver gæst på museet er der hundredvis, som går forbi på gaden og glæder sig over bygningerne. Dem skal der også tages hensyn,« siger Jep Loft.