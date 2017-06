Borgerligt forslag: Antallet af p-pladser skal følge befolkningstallet

Byen vokser. De borgerlige partier vil demografiregulere antallet af parkeringspladser, så antallet af p-pladser for både cykler og biler kommer til at følge antallet af borgere i den voksende by.

Af Mikkel Svinth Rødgaard

mir@minby.dk

PARKERING: Vi bliver flere og flere københavnere, og det kommer til at lægge pres på infrastrukturen. Allerede nu kender mange københavnske bilister følelsen af at cirkle rundt i gaderne omkring sin egen bopæl på jagt efter et sted at stille bilen, og det er heller ikke altid meget nemmere at komme af med sin cykel på reglementeret vis.

De borgerlige partier vil gerne afværge en endnu mere tilspidset situation, og derfor stiller de nu forslag om at demografiregulere antallet af parkeringspladser for både cykler og biler, så de følger befolkningstallet.

»Rigtig mange områder i kommunen er demografireguleret, som daginstitutioner, vuggestuer, skoler og plejehjem og over de næste 13 år er der for eksempel behov for 13 yderligere folkeskoler. Min pointe er, at hvis et københavnsk par får et barn, så er det jo ikke sådan, at vi siger til dem, »at der ikke er mere plads i København. I må selv finde en løsning eller flytte udenfor byen.« Det siger vil til gengæld indirekte til dem, der får brug for en bil,« siger Jakob Næsager (K).

Hvem skal bestemme?

For den konservative gruppeformand og resten af rådhusets blå opposition har det i årevis været en kamp op ad bakke at sikre gunstige forhold for specielt byens bilister.

Og selvom det borgerlige medlemsforslag skulle blive stemt ned, når Borgerrepræsentationen holder møde torsdag, så mener Jakob Næsager, at det er et principielt spørgsmål, som de borgerlige partier rejser.

»Vi har en udfordring her – og dette er en måde at løse det på. En anden løsning er at lægge armene over kors og bede folk om at flytte ud af byen – det virker som om, det er det, flertallet på rådhuset synes,« siger han og fortsætter:

»Helt grundlæggende. Er det københavnerne, der bestemmer eller er det rådhuset? Jeg er valgt som borgerrepræsentant. Jeg er ikke valgt som kommunerepræsentant, og derfor vil jeg lade borgerne vælge, om de har brug for en cykel eller en bil,« siger han.

Biler under jorden

I praksis foreslår han, at kommunen gør plads til mere cykelparkering ved metrostationer, uddannelsesinstitutioner og lignende, mens bilerne skal under jorden.

»Jo mere vi kan rydde vejene, jo mere kan vi cykle og gå på dem. Det er jo ikke nødvendigvis fordi, jeg ønsker at flere biler holder på gaderne. Tværtimod ønsker jeg at vi får øget fremkommeligheden,« siger han.

»Jeg forestiller mig, at når vi for eksempel nu bygger nye skoler, daginstitutioner og idrætshaller, så kunne man indtænke og bygge parkering nedenunder,« siger Jakob Næsager.