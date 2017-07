Borgere på Refshaleøen drømmer stadig om bus 9A

UNDERSKRIFTER. 2151 borgere har indtil nu skrevet under på, at bus 9A skal ud på Refshaleøen. Et ønske, der kan blive opfyldt i denne uge, hvor budgetparterne forhandler om overskudsmillionerne.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

OVERFØRSELSSAGEN: Der bliver forhandlet på Københavns Rådhus i denne uge, hvor budgetpartierne skal blive enige om, hvad de 582,6 millioner ubrugte kommunekroner skal gå til – den såkaldte overførselssag.

På Refshaleøen bliver der af samme årsag krydset fingre. Her håber man nemlig, at politikerne endelig vil finde penge til, at bus 9A kan fortsætte sin rute hele vejen ud til Refshaleøen i stedet for slutte ved Operaen, som det er tilfældet i dag.

Et ønske, der har eksisteret i flere år, fortæller Kim Skov Lehner, der er beboer på Margretheholmen:

»Nu har vi kæmpet for at få bus 9A herud siden 2014, men det er endnu ikke lykkedes. Og det til trods for, at der i dag bor omkring 2.000 mennesker på Refshaleøen, hvor der også hele tiden kommer flere og flere brugere. Jeg har hørt et tal, der hedder cirka 2.000 daglige besøgende, som både er arbejdende og gæster,« siger han og uddyber:

»Der er altså cirka 4.000 mennesker, som har deres daglige gang herude og har brug for noget offentlig transport, men alligevel er det kun Bus 37, der kommer hele vejen ud på Refshaleøen, og den kører kun en gang hver halve time, når det er bedst.«

Tilbage i august tog City Avisen den lange vej ud til Margretheholmen, hvor formand i grundejerforeningen Byhusene Margretheholmen, Bitten Døjholt, fortalte om de store vanskeligheder med at komme til og fra området, hvis man ikke har en bil.

Dengang forklarede kommunens embedsmænd, at det sagtens kunne lade sig gøre at føre bus 9A ud til Margretheholmen, men at det ville koste cirka to millioner årligt i driftsomkostninger. Det var derfor en politisk beslutning.

2151 har skrevet under

En beslutning, Refshaleøens brugere og beboere stadig venter på, fortæller Kim Skov Lehne, der er medlem af borgergruppen ’9A til Refshaleøen’:

»Vi fik ikke noget på Budget’16, og jeg tror, det skyldes, at det er et overset problem, fordi politikerne ikke er klar over, hvor stort et behov der rent faktisk er. Derfor besluttede vi i arbejdsgruppen, at vi ville starte en underskriftsindsamling blandt beboere og brugere på Refshaleøen, så politikerne forhåbentligt får øjnene op for, hvor stort behovet er herude,« fortæller han.

Og behovet ser da heller ikke helt ubetydeligt ud. Allerede i underskriftindsamlingens første 24 timer, var der mere end 1.000, der var inde og skrive under.

I skrivende stund er tallet vokset til 2151 underskrifter, men om det er nok til at åbne budgetparternes øjne skal vise sig, når overførselssagen falder på plads ved udgangen af denne uge.