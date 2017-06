Børns rettigheder trives i skolen

Unicef. Christianshavns Skole fejrede i torsdags sig selv og fik som den kun tredje i Danmark overrakt beviset på, at være rettighedsskole på højde med FNs Børnekonvention.

Af Frank S. Pedersen

red@cityavisen.dk

Rettigheder: Retten til popcorn og saftevand var det mest fremtrædende krav fra de 800 elever på Christianshavns Skole, der først stillede sig i kø og derefter vendte sig mod scenen i skolegården.

Her kunne de se børne- og ungechef i Unicef Anne Mette Friis overrække plaketten, der er beviset på, at de nu går på en certificeret Unicef Rettighedsskole, den blot tredje i Danmark.

»Det har vist sig i Storbritannien, hvor der er 4.000 certificerede skoler, at mobning forsvinder og trivslen stiger på de certificerede skoler. De gode resultater kommer, når børn, og voksne, kender deres rettigheder. Ikke mindst når de får lov til at sige deres mening,« fortæller hun.

Trivsel i Fokus

Kontakten med Unicef kom i stand på initiativ af nogle af skolens lærere, fortæller skoleleder Anni Green Sandhagen.

»Det bakkede vi op om i ledelsen, hvor vi ser det som en måde at arbejde målrettet med trivsel,« siger hun.

Skolen har forberedt sig på højtideligheden i et helt år. Skolens rettighedsråd, der består af elever, lærere, pædagoger, skoleledelsen og forældre har arbejdet for at udbrede kendskabet til rettighederne i FN’s Børnekonvention. Og selv dokumentere resultaterne.

På et år er kendskabet til fire af konventionens rettigheder steget fra 17 procent af de adspurgte til 67 procent, fremgår det af den nyeste undersøgelse, der er sat op på væggen i skolens forhal.

Spændende og seriøst

Formanden for skolens rettighedsråd er Caroline Matilde Hoeck fra 8.b, der sammen med skolelederen modtog det synlige bevis for certificeringen fra Unicef.

»Det har været meget inspirerende at være med. Jeg kunne godt tænke mig at komme til at lave noget, hvor jeg kan være med til at hjælpe andre, når jeg bliver voksen,« fortæller hun, om arbejdet med at udbrede rettighederne til sine skolekammerater.

»Det har været spændende. Jeg interesserer mig meget for skolepolitik, og det har været godt at se, hvor meget det har rykket. Jeg synes selv jeg oplever det i skolegården, hvordan man opfører sig ordentlig over for andre,« siger Gustav Frank Nielsen fra 6.v, ligesom Liva Bukdahl Søby.

»Jeg synes at arbejdet i elevrådet nogle gange virker mindre seriøst og mere populistisk. Bare det, at man skal skrive en ansøgning for at komme med i rettighedsrådet, gør det mere seriøst. Jeg oplevede, at der skete noget, og at vi nåede mere end vi kan i elevrådet,« fortæller hun. Og skynder sig at forklare, sammen med Gustav, der også har siddet i elevrådet, at man selvfølgelig sidder mange flere, og tager en anden slags beslutninger i elevrådet end i rettighedsrådet. Men en af rettighederne i Børnekonventionen er jo ytringsfrihed.