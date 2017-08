Børneaudition til musicalen Chess

KØBENHAVN: I 2018 opsættes musicalen Chess i Tivoli i København og i en stribe jyske byer med Stig Rossen og Xenia Lach-Nielsen i de ledende roller.

Musicalen har brug for fire børn i København og fire børn i Aarhus til forestillingen. Derfor holdes der audition i København 3. september og i Aarhus 10. september. Der er brug for drenge, der kan spille Anatolys søn (10-12 år) og piger, der kan spille Florence som barn (9-10 år). Rollerne indebærer ikke sang, dans eller dialog, men børnene skal kunne agere over for voksne skuespillere og synes, at det er spændende at spille over for et rigtig stort publikum.

De fire børn, der vælges i København, skal deles om forestillingerne i Tivoli. Rollerne indebærer seks-syv prøver efter skoletid i december 2017, enkelte prøver i dagtimerne fra klokken 12 i løbet af januar 2018 samt daglige aftenprøver fra 10. januar. Premieren er 19. januar, og der er forestillinger alle dage – undtagen mandage – indtil 17. februar.

Tidspunkt og adresse for audition oplyses efter tilmelding til audition@chessmusical.dk. Skriv navn, alder, lidt om dig selv, interesser, og hvor du vil til audition – medsend desuden et billede. Husk mail og telefonnummer på én af dine forældre. På chessmusical.dk/audition kan man læse mere. /haj