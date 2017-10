»Bli’ væk fra vort kvarter«

PROTEST. Tirsdag morgen protesterede beboerne i Nørre Kvarter mod kommunens igangværende arbejde i kvarteret. »Vi har et dejligt anarki, hvorfor ændre det?« spørger beboerne.



Af Anja Berth

NØRRE KVARTER: Gravkoen er i fuld sving med morgenens første arbejde i Teglgårdstræde. Jordbunker bliver flyttet, så der kan blive plads til et bredere fortov. En del af kommunens nuværende vejarbejde, der blev besluttet sidste år og skal forbedre kvarteret. Pludselig myldrer det frem fra sidegaderne, og en flok beboere med bannere stimler sammen og vogter over deres kvarter. De vil ikke have forandring.

Det er formand for Nørre Kvarters Beboerforening, Søren Rud, der har taget initiativ til aktionen.

»Vi er ikke blevet hørt – kommunen har truffet beslutning uden om os, og vi er bange for, at forandringerne vil ødelægge vores kvarter,« siger Søren Rud.

Det kommer til at gå galt

En af deltagerne i aktionen er Julie Falkentorp, der har boet i Pisserenden hele sit liv. Hendes forældre købte i Teglgårdsstræde, og i dag bor hun på hjørnet af Sankt Peders Stræde og Teglgårdsstræde med direkte udsigt til vejarbejdet, der foregår i Sankt Peders Stræde.

På sin telefon viser hun billeder af lastbiler, der kører varer ind til bageren.

»Når fortovet bliver bredere bliver vejen endnu smallere – hvordan har kommunen tænkt sig at både cyklister og biler skal være her. Det kommer til at gå galt det der,« lyder det fra Julie Falkentorp, der ligesom de øvrige beboere i kvarteret er mødt op til demonstrationen mod kommunens renovering af kvarteret.

»Det er ikke vores ønske, Københavns Kommune gør det, de selv vil. De lytter ikke til beboerne. Jeg forstår ikke hvor de ikke bare kan lade kvarteret være som det er,« siger Julie Falkentorp.

Anarkiet fungerer

Den holdning deler Esben Trier, der bor i Teglgårdstræde:

»Jeg er her i dag, fordi jeg er ked af de forandringer, som kommunen laver i vores kvarter. Vi er glade for vores kvarter, så lad det nye være. Her er det dejligt anarki, der fungerer, ligesom på Værnedamsvej, hvor kommunen også har lavet om, selvom beboere og butiksejere ikke ønskede det. Jeg forstår ikke, at man skal lave noget om, der fungerer. Brug dog pengene på det, der ikke fungerer og lad os andre have vores kvarter i fred,« siger Esben Trier.

Både Mette Annelie Rasmussen (R) og Heidi Wang (LA) forstår godt deres frustation.