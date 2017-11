Bilfri drømme på Refshaleøen

FRI-FOR-BIL-DRØMME. Et kækt forslag er smidt på bordet fra SF lige op til valget: Lad Refshaleøen blive den første bilfri bydel. Ideen om at forbyde biler får en på sinkadusen af Konservative, der kalder forslaget ¿ekstremt arrogant¿.

BILER ELLER EJ: De rødeste partier i København har længe kæmpet en indædt kamp for at gøre København til cyklisternes by. Følgevirkningen af kampen har været slag mod bilisternes vilkår, men denne gang er SF gået for vidt, mener Konservative.

Forslaget omhandler Refshaleøen, der er planlagt til at blive byudviklet efter 2021, men altså allerede nu er slagmark for trafikspørgsmål anno 2017.

Unik mulighed

SFs spidskandidat i København, Sisse Marie Welling foreslår, at man gør Refshaleøen til Danmarks første bilfrie bydel. Et forslag, hun lover at tage med, når der skal laves en kommunalplan for området.

»Hvis vi vil have renere luft, er vi nødt til at sørge for, at københavnerne får færre og ikke flere biler. Her er det afgørende, hvordan vi bygger. I København er cyklen i forvejen det foretrukne transportmiddel, og på sigt skal vi have langt flere biler ud af byen,« lyder det fra Sisse Marie Welling i en pressemeddelelse sendt til redaktionen.

Både SF og Enhedslisten har argumenteret for færre parkeringspladser for at tvinge bilerne ud af byen, og SFs nye politiske leder ser da også Refshaleøen som en særlig chance for at udvide byen uden at give plads til flere biler.

»Vi har en unik mulighed for at skabe en ny og fantastisk bydel, hvor beboerne nemt og hurtigt kan komme rundt i byen på cykler eller med offentlig transport, siger Sisse Marie Welling og fortsætter:

»Jeg tror rigtigt mange med glæde vil undvære bilen, hvis de kan komme til at bo i en spirende bydel, hvor børnene ikke risikerer at blive kørt ned, når de krydser vejen, og hvor luftforureningen er på et minimum.«

Ekstremt arrogant

Ifølge de konservatives leder og spidskandidat, Jakob Næsager, er forslaget helt forfejlet.

»Jeg synes, det er ekstremt arrogant af SF at komme med sådan et forslag, hvor alle skal presses ind i en bestemt livsstil fordi SF synes, den er god,« siger den konservative spidskandidat Jakob Næsager.

Sisse Marie Welling mener, at det er forfejlet at bygge nye parkeringspladser hver eneste gang man bygger boliger, og ser hellere, at man prøver noget nyt på Refshaleøen.

»Det er udtryk for en forældet tankegang, at vi bygger én parkeringsplads, hver gang vi bygger en lejlighed. Refshaleøen skal bebygges inden for de næste par år, derfor er det oplagt at gøre den til et mekka for københavnere uden biler,« siger hun.

Ikke alle er djøf’ere

Jakob Næsager er mildest talt ikke glad for ideen om at gøre Refshaleøen, tilgængelig for udvalgte få.

»Man kan jo ikke tvinge en løsning ned over alle, fordi nogen ikke har brug for bil. Og nogen kan altså ikke undvære den. Jeg talte for eksempel med en fotograf, der fortalte, det var afgørende for hendes arbejde at have rekvisitter med. Det er også sælgeren, der skal bruge egen bil i arbejdet. Politibetjente og sygeplejersker, der har skiftende vagter og ikke altid kan komme til Vestegnens Politi eller til Herlev Sygehus på cykel,« siger han.

De to partier er enige om en metrostation til Refshaleøen, men strides om, betydningen for parkeringsmulighederne.

»Jeg er faktisk vred. Jeg synes, det er så arrogant et forslag. Det er ikke alle, der er djøf’ere med flextid, som kan lægge arbejdet mellem 9 og 17 og skiftes til at hente og bringe børnene på cykel,« siger han.