Betongrisen er klædt i farver og enhjørninger

Af Anja Berth

abe@minby.dk

PÅ TORVET: Det kan godt være pænt at sikre sig mod terror.

Det er filosofien bag det projekt, som blev vist frem for offentligheden torsdag sidste uge på Gammel Torv.

Tre skoleklasser fra Christianshavn og Vanløse havde besøgt Billedskolen i Tvillingehallen og fået til opgave at give deres bud på, hvordan man kan give de fartdæmpende betongrise en visuel fortælling.

De har udsmykket 15 af byens betongrise under overskriften ’Når betongrise får vinger, og tankerne får luft’.

Farverig terrorsikring

De farverige betongrise på Gammel Torv og Nytorv er en midlertidig del af den overordnede plan for, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kan bearbejde og udskifte de mange betongrise, der på Københavns Politi og PET’s anbefaling står i byrummet for at gøre det sværere at køre igennem med høj fart, hvor der er mange mennesker samlet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har allerede udskiftet en række betongrise med smukke granitplinte, og i løbet af de næste måneder vil forvaltningen fortsætte arbejde med at indføre mere københavnervenlige løsninger.

Dels vil forvaltningen udskifte ca. 50 betongrise med plantekummer med blomster eller træer, ligesom ca. 80 betongrise skal males, så de falder bedre ind i bybilledet.