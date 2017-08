Beboere: Kongens Have er blevet en stor drukfestival

UDELIV. Hele sommeren er Thomas Garth-Grüner og andre beboere omkring Kongens Have generet af unges fester og druk i parken. Slots- og Ejendomsstyrelsen er opmærksomme på problemet og vil have Sikker By på banen.





Af Anja Berth

abe@minby.dk

LARM: Kan det virkelig være rigtigt at den smukke renæssancepark Kongens Have skal forvandles til et stort diskotek med hash, narko, druk og larm, når vejret er godt?

Spørger Thomas Garth-Grüner, der bor i Kronprinsessegade sammen med sine børn.

Han har i de senere år oplevet en stigende tendens til at unge – både folkeskoleelever og gymnasieelever – mødes i Kongens Have og fester igennem som var det et Crazy Daisy-diskotek.

Det er især i området ved Livgardens Kaserne, at de unge mødes og i en busk nær Gothersgade er der ifølge Garth-Grüner blevet en ’menneskeskabt’ dør til den store busk.

»Inde i hækken foregår der alt muligt – den bliver brugt til alt fra toiletbesøg, blowjobs og narkoindtag,« fortæller Thomas Garth-Grüner.

En anden beboer, der ikke vil have sit navn eller billede i avisen, er fra sit vindue lige overfor førstehåndsvidne til de daglige fester og konsekvenserne af dem.

»Jeg er rystet over, at de unge larmer så meget, og jeg forstår ikke, hvor forældrene er henne i det her. Kongens Have er et af de smukkeste åndehuller vi har i byen, og nu er det ødelagt at massiv druk og høj musik. Det er blevet utrygt at være her, og mine børn vil ikke længere gå igennem parken,« siger beboeren, der dagligt sms’er med vagterne i Kongens Have.

Ekstra rengøring

En af de rengøringsmedarbejder City Avisen har talt med i Kongens Have bekræfter, at der er tendens til, at meget unge mødes og holder kæmpe fester med druk og larm. Og det giver ekstra arbejde.

»Vi møder normalt klokken 06, men hvis jeg kan se på vagternes rapport aftenen før, at der har været gang i den, så møder jeg klokken 4. Vi samler alt muligt op. Kilovis af lattergaspatroner, flasker, smøger, joints og kanyler,« lyder det fra rengøringsmedarbejderen.

Løse problemerne

Slotsgartner i Slots- og Ejendomsstyrelsen, der driver Kongens Have, Lars L. Friis, har været i kontakt med beboerne pr. mail. Han bekræfter overfor City Avisen, at haven er blevet populær blandt unge til fester.

»Der ligger jo fire gymnasier og et stort kollegium lige rundt om, og så er det tæt på Nørreport. Vi har heller ikke noget imod, at de unge kommer i haven, men vi er kede af, at de ikke opfører sig ordentligt og spiller meget høj musik til gene for beboerne. De kommer jo med den største højtalere, der kan spille hele byen op. Vi gør hvad vi kan for at styre problemern og har ansat flere vagter, der skal sørge for ro og orden, men problemet er, at så snart vi har sagt til de unge at de skal dæmpe sig, skruer de op så snart vi er væk,« siger Lars Friis.

Han har netop aftalt møde med Sikker By i Københavns Kommune.

»Vi må se, om vi kan finde en løsning, så vi sammen kan løse problemerne, for vi kan ikke løse dem selv. Jeg kan godt forstå det generer beboerne men vi har ikke mandat til at give bøder eller andet,« siger Lars Friis.