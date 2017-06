Beboere er godt trætte af ildelugtende pissoir

UHUMSK. Beboerne i Overgaden Oven Vandet har i fire måneder været stærkt generet af urinstanken fra et utilsluttet pissoir. Kommunen lover nu at få pissoiret tilsluttet vand og kloak.

Af Jesper Marthin

jma@minby.dk

OVERGADEN OVEN VANDET: Arne Mortensen og kæresten har sat sig nede ved havnekanten for at nyde den medbragte te. Men urinstanken fra pissoiret ud for Overgaden Oven Vandet 84 overdøver den ellers dejlige sommeraften, så parret er nødt til at flytte sig længere væk for at undgå den grimme lugt.

Parret bor i Arbejderboligerne i Overgaden Oven Vandet 66-88, hvor bestyrelsen for Arbejderboligerne, der omfatter 32 lejemål, i årevis har henvendt sig til Københavns Kommune for at få gjort noget ved, at forbipasserende bruger et hjørne i passagen bag ved nummer 84 til at komme af med nødtørften.

Ifølge Arne Mortensen har kommunen forsøgt at løse problemet ved at opstille et pissoir tæt på kajkanten ved Christianshavns Kanal. Gravearbejdet til pissoiret begyndte allerede for fire år siden, men først for fire måneder var man kommet så langt med projektet, at jernstrukturerne til det planlagte pissoir blev opstillet. Pissoiret har dog endnu ikke en tissekumme og er heller ikke blevet tilsluttet skyllevand eller kloakafløb. Det forhindrer dog ikke folk i at benytte pissoiret.

»Der blev gravet nogle store huller for fire år siden, som senere blev dækket til. Pladejernspissoiret blev så stillet op for fire måneder siden, men er aldrig blevet tilsluttet. Samtidig er det heller ikke boltet fast og står bare på nogle træklodser,« siger Arne Mortensen, som frygter, at et kraftigt vindstød vil kunne vælte den tunge jernstruktur ned over forbipasserende eller ned over skibene i kanalen.

Arne Mortensen har svært ved at forstå, at det skal tage så lang tid for kommunen at få gjort pissoiret sikkert og klar til at blive taget i brug.

»Det er en skandale og fuldstændig uacceptabelt, at Københavns Kommune lader et projekt, som medfører så mange urimelige gener for beboere og forbipasserende, ligge ufærdigt og uafsluttet hen på ubestemt tid. Hvor længe endnu skal vi leve med det,« spørger Arne Mortensen.

Pissoiret snart klar til brug

Ikke så længe endnu hvis det står til enhedschef Jakob Hjuler Tamsmark fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

I en skriftlig kommentar til City Avisen beklager han, at det har trukket ud med pissoiret.

»Vi har rykket mange gange for at få pissoiret tilsluttet kloakken, men det viser sig desværre, at der har været en kommunikationsbrist hos det vvs-firma, der er hyret til jobbet. Vi har rykket igen i sidste uge og har nu fået bekræftet, at opgaven bliver klaret inden for de næste tre uger,« siger Jakob Hjuler Tamsmark, der også skriver, at kommunen nu sætter et byggehegn op, indtil pissoiret er tilsluttet vand og kloak:

»Vores erfaring med at sætte afspærringstape op, er, at det bliver fjernet, så snart det er sat op. Derfor har vi nu bestilt et byggehegn, der bliver stillet op, indtil pissoiret er tilsluttet vand og kloak. I mellemtiden kører vores renholdsmedarbejdere forbi mindst en gang om dagen for at rengøre pissoiret og spule omkring bygningen.«