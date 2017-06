Beboere bekymrede for nattesøvn

Natteliv. Udsigten til øldrikkende pubgæster hele natten har givet beboerne på Gråbrødretorv mareridt. Formand for bevillingsnævnet, Carl Christian Ebbesen (DF) forstår beboerne og vil indskærpe reglerne overfor den nye irske pub.

Af Anja Berth

abe@minby.dk

GRÅBRØDREtORV: Småfulde natteravne og støj fra restauranter er hverdagskost for beboerne på Gråbrødretorv. Det lever de med, de fleste har vænnet sig til, at det hører med til at bo i byen.

Men udsigten til en ny irsk pub, der har fået forhåndsgodkendt muligheden for at have åbent til klokken 05 hver dag, har givet beboerne søvnløse nætter allerede inden pubben er åbnet.

Det er Old Irish Pub, der rykker ind i den tidligere Jensens Bøfhus.

Indre By Lokaludvalg inviterede fredag eftermiddag til debat med beboerne omkring den kommende pub. Små 50 beboere var mødt op midt på Gråbrødretorv i lokaludvalgets debatvogn, hvor der var underskriftindsamling mod den såkaldte 5-bevilling – en tilladelse der giver pubben mulighed for at servere alkohol til klokken fem om morgenen.

Bekymrede for nattelarm

»Det er vi meget bekymrede for, vi er vant til, at der er lidt larm, og jeg sover i forvejen med ørepropper. Så jeg er virkelig bekymret for, at vi mister vores nattesøvn. Det er noget andet med restauranter, for dér spiser man, og de lukker tidligt, men en pub er for folk, især mænd, der vil drikke øl og se fodbold. Jeg har som ung kvinde ikke lyst til at gå forbi fulde mænd, når jeg skal ind i min opgang om aftenen,« siger Frederikke Holmeskov Bonde, der i fire år har boet i det lyserøde hus, samme opgang som den kommende pub.

Ikke sarte eller forkælede

Nina Juhlin har boet på Gråbrødretorv i 11 år og er også mødt til debatten. De to kvinder frygter begge, at torvet udvikler sig til at blive »ligesom Gothersgade midt om natten«.

Formand for boligforeningen AAB, der har lejligheder på modsatte side af torvet, Anders Reinholdt, frygter at torvet mister sin charme, når pubben rykker ind.

»Her bor både ejere og lejere, som jeg selv, og torvet er en perle i byen med historiske bygninger. Vi er ikke forkælede eller sarte, fordi vi gerne vil sove. Og vi har valgt at bo her, fordi der er smukt og dejligt med historiske bygninger. Vi kan sagtens tåle lidt uro og tis på fortovet, men larm hele natten hver dag hele ugen er ikke okay,« siger Anders Reinholdt.

Sagen blev behandlet af Bevillingsnævnet tirsdag efter City Avisens deadline, men formand for Bevillingsnævnet, Carl Christian Ebbesen (DF) forstår godt beboerne og vil gøre sit til, at alle regler bliver indskærpede.

»Jeg kan sagtens forstå beboerne omkring Gråbrødretorv, og vi skal passe på at byen ikke udvikler sig til et støjhelvede om natten. Folk skal have deres nattesøvn, og min indstilling som formand er, at vi skal se på alle muligheder, så at bevillingen kun gives, hvis alle tænkelige regler bliver overholdt. Ejeren af pubben er meget positiv overfor dialog og interesseret i et godt naboskab. Og derfor tror jeg på, at vi finder en løsning, for selvfølgelig skal man have sin nattesøvn også på Gråbrødretorv,« siger Carl Christian Ebbesen.