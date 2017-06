Amaliegade siger nej til busser

BUSKAOS. I et forsøg på at løse udfordringen med turistbusser i Toldbodgade har Teknik- og Miljøudvalget nikket ja til en forsøgsordning, der flytter busserne til Amaliegade på travle dage. Beboerne her siger dog enstemmigt nej tak til busser.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

TURISTTRÆNGSEL: Det var noget af et chok, der ramte Alexander Meinertz, da det gik op for ham, at Teknik- og Miljøudvalget i mandags skulle tage stilling til en forsøgsordning, hvor man på travle krydstogtdage vil reservere det stykke af Amaliegade, han selv bor på, og fylde det med turistbusser.

»Da jeg blev gjort opmærksom på forslaget, skrev jeg straks til bestyrelsen i min andelsboligforening, hvor to medlemmer kontaktede mig hurtigt efter. Sammen lavede vi et opslag om et nej til busser, som vi kørte rundt og satte op i kvarteret. I opslaget har vi beskrevet politikernes forslag om at spærre Amaliegade for biler, så der kan holde op mod 14 turistbusser på strækningen fra Toldbodgade og op mod Amalienborg,« forklarer Alexander Meinertz.

En universel modstand

Forslaget fra Teknik- og Miljøforvaltningen går på, at det udvalgte stykke af Amaliegade bliver reserveret til turistbusparkering i tidsrummet fra klokken 10.00-13.00, hvor vagtskiftet på Amalienborg trækker mange turister til kvarteret. Afspærringen skal dog kun ske på de store krydstogtdage, hvor der er mere end tre krydstogt skibe i havn.

Forvaltningen vurderer, at drejer det sig om 20-25 dage på en sæson, men det giver ikke meget ro i sindet hos beboerne:

»Vi fik hurtigt stærk respons på vores opslag om ’Nej til busser’. Vi har på nuværende tidspunkt modtaget omkring 300 indlæg imod forslaget. Jeg tror godt, man kan sige, at der er universel tilslutning til modstanden her i kvarteret. Folk er chokerede og overraskede over det, fordi vi synes, det er en dum løsning. Som det er i dag, er vi allerede kede af turistbusserne, som vi døjer med hele sommeren. Flere parkerer ulovligt i Amaliegade og holder ofte og forurener med motoren tændt for at holde bussen kølig,« forklarer Alexander Meinertz.

I løbet af få dage fik han og to andre beboere søgt om foretræde for udvalget, hvor de udtrykte deres bekymring over, at de forurenende turistbusser vil tage parkeringspladser og ødelægge det smukke kvarter.

Lige lidt hjalp det dog. Et enigt Teknik- og Miljøudvalg vedtog nemlig, at forsøget i første omgang skal køre i en sæson og derefter evalueres. Det sker dog kun, hvis financieringen kan forhandles på plads til budgetforhandlingerne.

Et foragteligt forsøg

En anden stor modstander af forslaget om at flytte turistbusserne til Amaliegade, er kunstner Per Arnoldi, der tidligere har boet i kvarteret i 40 år og nu har værksted her:

»Der er to ting på spil her: Der er det lokale, som er vi beboere og de erhvervsdrivende, der får problemer med at komme ud og ind med varer, hvis man spærrer gaden. Så er der det mere generelle aspekt, at det her er en del af kampen mod den meningsløse turisme, hvor man vælger at servicere en masse krydstogtdeltagere frem for at tilgodese byens egne borgere,« siger han.

Per Arnoldi kalder det idioti at tro, man løser turistbusproblemerne i Toldbodgade ved at flytte dem over i Amaliegade. Generelt mener han, at turistbusserne bør fjernes fra Indre By, hvor de skaber trafikalt kaos og ikke er til gavn for nogen, ikke engang turisterne selv:

»Har man spurgt, om turisterne synes, at turistbusser er så attraktive. Det tager mindst 20 minutter at få tømt og fyldt busserne, og så sidder du i kø i Toldbodgade. Jeg synes, man snyder turisterne ved at ødelægge de steder, de kommer for at se. Hvis det her er et knæfald for turismen, så er det et skråplan,« siger Per Arnoldi og konstaterer:

»Politikerne behøver ikke vente på resultatet af en prøveperiode, for det er en dårlig idé. Det er foragt for turisterne og foragt for beboerne.«

Kabell: Den mindst ringe løsning

PRAGMATIK: Når borgere som Per Arnoldi siger, at turistbusserne burde forbydes i København, så er teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) faktisk ikke uenig. I sidste uges udgave af City Avisen skrev han et indlæg om, at busserne skal væk fra Indre By, og det står han ved, da avisen fanger ham på telefonen fredag middag:

»I forhold til turistbusserne i området omkring Amalienborg, kan man vel ikke sige, at der er noget forslag, der er godt, forstået på den måde, at der kun findes dårlige og halvdårlige løsninger. Det skyldes, at byen ikke er indrettet til den her mængde turistbusser. Set fra min stol burde krydstogtskibene i langt højere grad anvende mulighederne for bådtransport. Jeg har dog ikke lovhjemmel til at pålægge, at man anvender både, hvad enten det er havnerundfarten eller andre både til at komme ind til byen. Der er dog uden tvivl den rigtige løsning,« forklarer han.

Et begrænset tidsrum

Præsenteret for beboernes bekymringer, siger teknik- og miljøborgmesteren, at afspærringen i Amaliegade trods alt kun sker få dage om året og i ganske få timer ad gangen:

»Mængden af tid, hvor man kommer til at skulle spærre af for at finde den her, lad os kalde den pragmatiske løsning, den er meget begrænset. Der tænker jeg trods alt også, at man må have forståelse for, at der nok følger noget med, når man vælger at bosætte sig ved siden af dronningens residens,« konstaterer Morten Kabell og fortsætter:

»Det er ikke et udtryk for, at man skal leve med hvad som helst. Det er dog klart, at man nok må leve med nogle få gener, og det er det, vi har forsøgt at lave med den her nye løsning. Vi mener, det er den løsning, der generer mindst og generer færrest, og det er også derfor, jeg har valgt at kalde den, ‘den mindst ringe løsning’ af de muligheder, vi har.«