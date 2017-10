Altaner giver flere kvadratmeter og muligheder

Uden en minialtan vil man i teorien have nogle ubenyttede kvadratmeter, da man med en minialtan får sig nogle flere kvadratmeter at boltre sig på, og pladsen, minialtanen monteres på, er også sjældent benyttet i forvejen. Der vil dog være grænser i forbindelse med installation og montering af altan, der skal være sikkerhedsmæssigt i orden, mens der ligeledes skal være mulighed for at kunne tilgå altanen indefra i form af en havedør eksempelvis. Derfor er det ej heller muligt at give nogle faste priser på altaner, da det først og fremmest er meget afhængigt at altanens størrelse, type og muligheder for montering. Når det så er sagt, vil man dog altid opleve, at de professionelle projektledere ønsker kundens bedste både i forhold til pris og valg af altan.

Processens 5 trin – fra tilbud til levering

Det kan først og fremmest være en fordel at være opmærksom på, hvorledes processen fra tilbud til levering foregår, således man ved, hvad man kan forvente. Først og fremmest vil man som nævnt få givet et tilbud, man kan vælge at acceptere, og bliver tilbuddet accepteret, vil projekteringen starte, hvilket er gældende for opmålinger, valg af materialer, beregninger og lignende. Når dette er bragt på plads, vil produktionen starte, hvor alle dele produceres i de ønskede mål, materialer og farver, hvorefter altanen faktisk er klar til monteringen, der foregår ved, at montører kommer ud på stedet og sætter altanen op. Det sidste trin i processen er altså leveringen, hvor man får overdraget sin nye altan, hvor et væld af muligheder åbner sig.

Gode råd til planter på minialtanen

En af de nye muligheder er beplantning på altanen, som kan foregå i mange forskellige afskygninger, da det er muligt at få alt fra blomster og krydderurter til bær i forskellige arter. Det er dog også, såfremt pladsen tillader det, muligt at plante forskellige typer af planter som eksempelvis jordbær, krydderurter og blomster, hvor beplantning af krydderurter faktisk kan gøre jordbærplantens vækst en smule bedre. Dette er fordi, at krydderurter som eksempelvis mynte og timian tiltrækker mange bier, der kan bestøve jordbærplanterne, der derfor vil give en bedre jordbærhøst. Der er et væld af muligheder i forhold til beplantning af krukker og potteplanter på altanen, og det er muligt at læse mere om dette og selve altanerne ved at følge linket.