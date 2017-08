¿Alle har deres egen færdselslov¿

TRAFIK. Formand for Indre By Lokaludvalg, Bent Lohmann, er træt af trafikanters egoistiske holdning. Særlig omkring Nansensgade drøner bilerne mod ensretningen, siger han. Teknik- og miljøborgmester enig i kritikken af trafikken.

INDRE BY: På den time, vi taler sammen, kører fire biler mod ensretningen.

Vi sidder i Nansensgade, hvor Bent Lohmann selv bor, og kan se måbende til hvordan folk blæser på skiltene og drøner lige lukt mod ensretningen.

»Det er helt vildt. Folk kører efter deres egen lov, og hvis de har travlt, blæser de på andre,« siger Lohmann, der især er bekymret for cykelkulturen.

»Her i kvarteret er gaderne meget smalle og så bliver cyklisterne bange for at køre mod en bil. Det forstår jeg sådan set godt, men problemet er bare, at de så cykler på fortovet og er ved at køre blandt andre mig og min familie ned,« siger Bent Lohmann.

Trafikken er næsten altid på dagsordenen på lokaludvalgets møder, og flere gange har Bent Lohmann rejst problemet overfor kommunen:

»Der burde klart sættes ressourcer af til at dæmme op for trafikproblemerne, og så håber jeg selvfølgelig, at der kommer flere betjente på gaderne, så der bliver givet bøder til dem, der ikke overholder loven,« siger Bent Lohmann, mens endnu en bil kører mod ensretningen.

Han er også bekymret for cyklismen.

Cyklister kører vildt

»Det er vildt farligt. Især om sommeren, hvor mange turister lejer cykler uden egentlig at kende færdselsloven eller være vant til at cykle i København. Jeg synes, der skulle være regler med, når man lejer cykler og så skriver man under på, at man har forstået det. Vi har for nogle år siden i lokaludvalget udarbejdet en folder på flere sprog med cykeladfærd, for det mangler i høj grad,« siger Lohmann.

Han tror, at der er behov for en radikal holdningsændring:

»Bilister kører som det passer dem, cyklister bliver pressede og kører så bare på fortovet, hvor de risikerer at køre fodgængere ned. Jeg tør dårligt gå ud af min egen hoveddør, for pludselig kommer der en cyklist farende, fordi vejen er for smal og farlig at køre på. Det holder jo ikke,« siger han.

Kommunale kampagner

Morten Kabell (EL), teknik- og miljøborgmester i København er enig med lokaludvalgformanden:

»Der er desværre mange trafikanter, der glemmer at tage hensyn til andre. Det gælder bilister, cyklister og fodgængere. I bund og grund er det jo en politiopgave at rykke trafikanter i ørerne, men lige nu er politiet desværre presset af mange andre alvorlige opgaver,« siger borgmesteren.

Ifølge ham har kommunen flere gange gennemført adfærdskampagner rettet mod både danske og udenlandske cyklister. Og i forbindelse med skolestart gennemfører kommunen kampagner, der skal få de andre trafikanter til at vise hensyn over for børnene.

»Jeg er meget enig med Bent Lohmann i, at det er en udfordring at skabe god fremkommelighed og trafiksikkerhed for alle trafikanter i de smalle gader i Indre By, da pladsen mellem husene er begrænset. Jeg så gerne, at vi i højere grad prioriterede forholdene for cyklister og fodgængere ved at tage plads fra bilerne. Desværre er der ikke altid opbakning fra lokaludvalget til den linje, da udvalget nødigt ser nedlæggelse af parkeringspladser i Indre By,« siger Morten Kabell.

Bent Lohmann erkender, at lokaludvalget er i mod nedlæggelse af p-pladser.

»Vi er bekymret for, at der bliver nedlagt for mange p- pladser, for det er ikke alle steder, det er fornuftigt. Ganske enkelt. Vi foreslår, at man i stedet for at nedlægge p-pladser kunne flytte dem til p-huse, hvor det giver mening. Så får man bilerne væk fra gaden, men sikrer p-pladser til beboerne i Indre By,« siger Bent Lohmann.

Indre By Lokaludvalg har første møde efter sommerferien i morgen torsdag 17. August i Løvstræde. Mødes indledes med spørgetid, og alle er velkomne.