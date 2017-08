Affaldsambassadører rykker ud med gode råd

BIOSORTERING. Snart skal københavnerne til at sortere affald. For at blive klogere på den nye ordning, kan du i morgen, torsdag, møde affaldsambassadører fra kommunen rundt om i byen. De er klar til at svare på dine spørgsmål.





Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

SORTERING: I morgen, torsdag den, myldrer omkring 100 kommunale bioaffaldsambassadører ud i byen for at gå i dialog med københavnerne og motivere dem til at sortere deres husholdningsaffald.

København skal nemlig i gang med at sortere det biologiske affald fra for at udnytte ressourcerne til genanvendelse.

I starten af august gik kommunen i gang med at rulle den nye affaldsordning ud i hele byen.

Beboerne i byens etageejendomme modtager en bioaffaldsbeholder til gården og hvert sit startkit i form af en køkkenkurv og de første ruller affaldsposer på dørmåtten. Når beholderne er rullet ud til etageejendommene, kommer turen til de villaer og rækkehuse, som ikke allerede er med i bioaffaldsordningen.

Den nye affaldsordning bliver understøttet af en massiv kommunikationskampagne i form af informationsfoldere, annoncer, Facebook-opslag og meget mere, og torsdag den 24. august rykker Teknik- og Miljøforvaltningen så ud i byen for at oplyse københavnerne og hjælpe med gode råd og svar på folks spørgsmål.

Affaldsambassadørerne triller mobile bioboder fyldt med informationsmaterialer og fakta om bioaffaldssortering ud foran supermarkeder og på centrale pladser i tidsrummet fra kl. 10-13. I Indre By kan du finde bioboderne ved Netto på Fiolstræde, Superbrugsen på Christianshavns Torv, Irma på Nørre Voldgade og på Rådhuspladsen.

Kom godt i gang

»Vi vil gerne hjælpe københavnerne godt i gang med at sortere bioaffald, og derfor gør vi, hvad vi kan for at informere om den nye affaldsordning. Ved at gå ud i byen og møde borgerne ansigt til ansigt giver vi folk mulighed for at stille spørgsmål direkte til vores medarbejdere. Det tror jeg kan gøre en forskel sammen med den øvrige kommunikation, sådan at så mange københavnere som muligt vil tage den nye sorteringsvane til sig,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), som også selv deltager på dagen, i en pressemeddelelse.

Hvad er bioaffald?

Siden udrulningen af den nye affaldsordning gik i gang, har der været livlig debat på kommunens Facebook-side, hvor kommentarsporet hurtigt blev fyldt med masser af spørgsmål for eksempel om størrelsen på køkkenkurven til den indendørs sortering, om hvordan man får leveret nye affaldsposer til bioaffald, og om sorteringen overhovedet nytter noget.

Hertil kommer en række praktiske spørgsmål om, hvad man må og ikke må putte i bioaffaldskurven. Er ispinde, korkpropper og blomster fx gangpart som bioaffald, eller skal det smides i restaffaldet.

Alle de spørgsmål vil bioaffaldsambassadørerne være klar til at svare på torsdag.