Ældre kommer gratis på museum

Budget: Det bliver nu muligt for pensionister i København at komme gratis på Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal eller på Københavns Museum.

I budgetaftalen for 2018 har politikerne fundet penge til at pensionister kan komme gratis på museum.

Som tidligere beskrevet i City Avisen var det et stort ønske for kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), der mente at »pensionister har ret til et rigt liv og de bør kunne komme gratis ind på byens museer.«

Det ønske er nu opfyldt efter budgetforhandlingerne mundende ud i en konkret aftale natten til fredag.

Gunhild Legaard fra Strandgade var en af de pensionister, der gerne ville have gratis adgang til museerne.

»Vi har betalt skat hele livet – det er da rimeligt, at vi nu kommer gratis ind på de museer, som byen har, men også gerne på statens museer,« sagde hun i et interview i City Avisen.

Med budgetaftalen er der også penge til Københavns Museum, der genåbner til næste år i Stormgade.

Der er også penge til en renovering af Københavns Hovedbibliotek. abe