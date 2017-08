Årets operafestival i fuld gang: Byen fyldes med skønne arier

KLASSISK. Peter Lodahl er ny mand i spidsen for CPH Opera Festival, der bliver præsenteret på scener og pladser over hele byen.

Af Christian M. Olsen

cmo@minby.dk

OPERA: Årets udgave af CPH Opera Festival – den niende i rækken – er i fuld gang. Det er den første med operasangeren Peter Lodahl i spidsen. Han har taget over efter Michael Bojesen, der er tiltrådt som chef for operaen i Malmö.

Den nye festivalchef har høje ambitioner for festivalen:

»Vores DNA har altid været at øge operaens tilgængelighed. På de to forgangne festivaler rundede vi begge gange 25.000 publikummer i et noget nær perfekt miks af betalende og gratister, og den fremgang går vi efter at fortsætte ved at appellere bredere såvel som smallere – og ved at hæve kvaliteten et nøk. Vi skal blive endnu bedre til at finde vej til folk, der ikke normalt er disponeret for vores elskede genre,« siger den nye kunstneriske leder i en pressemeddelelse.

Travlt med at netværke

Siden direktørskiftet i november i fjor har Peter Lodahl haft travlt med at netværke. Backstage og i operahusenes øvesale – fordelt over tre kontinenter.

»Jeg kan se, at det af og til betaler sig at tage en uformel sludder med mine sangerkolleger, når vi er gået af scenen og køler ned igen. De får lyst til at besøge vores festival og vores by, selvom vi ikke nødvendigvis kan lønne dem, som de plejer at blive lønnet,« forklarer han.

Lobbyindsatsen bærer allerede frugt. Blandt højdepunkterne på årets festivalprogram er således nyskabelsen Star Recital – en serie, hvor tre internationale trækplastre i Børssalen. Ud over den tyske sopranstjerne Christiane Karg og den sydafrikanske tenorcharmør Levy Sekgapane er der fundet plads til 26-årige Elsa Dreisig, der i 2016 vandt Plácido Domingos verdensomspændende Operalia-konkurrence.