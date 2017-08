10 dages festivalhyldest til mad

MADFESTIVAL. Under temaet ¿Breaking the New¿ vil Copenhagen Cooking & Food Festival 18.-27. august være flagskib for Københavns nye rolle som international gastro-metropol. Tag ud og smag her på København.

Af Hanne Bjørton

KØBENHAVN: Du kan opleve et overdådigt kagebord hos La Glace, spise tapas i kulturtårnet på Knippelsbro, tage til høstfest ved et langbord på Frederiksberg Allé for 1.400 personer og meget andet, når mad og gastronomi for fjortende gang hyldes ved festivalen Copenhagen Cooking and Food Festival 18.-27. august.

Temaet i år er ’Breaking the New’, og det handler om Københavns udvikling de seneste 15 år fra en gastronomisk ukendt hovedstad til en madmetropol i verdensklasse.

Dygtige, innovative madfolk har været pionerer og skabt en gastronomisk revolution, der udfordrede en mere traditionel tankegang om råvarer og gastronomi.

Ideen om at skabe et nyt nordisk køkken blev til en bølge, som i dag er skyllet ind på alle kontinenter.

Arrangøren fortæller i en pressemeddelelse, at Copenhagen Cooking & Food Festival med temaet vil være flagskib for København som international gastro-metropol, hvor madbranchen viser nye ideer, initiativer og produkter frem, bringer ny viden til bordet og iscenesætter maden i form af nye oplevelser.

Kagesmovs og hotdogs

Årets program rummer ikke færre end 175 madarrangementer, blandt andet en stribe ’hjemme hos’-events, hvor publikum får lov at smage på mad hjemme hos madkendisser.

Det er virkelig populært, de fleste er allerede udsolgt, blandt andet de to arrangementer her på øen:

Indehaver af La Glace, Marianne Stagetorn Kolos holder sammen med sin mand en aften i kagekunstens tegn i parrets kolonihave.

Og passioneret kagenørd og deltager i Den store Bagedyst 2015, Ditte Julie Jensen, tryller med lækre kager i privaten.

Hotdogfans kan få stillet sulten og støtte et godt formål på samme tid, når der er Top Dog Charity 21. august på Israels Plads, hvor internationale gourmetkokke og pølsemænd skaber deres version af verdens bedste hotdog.

Hver kok laver 100 hotdogs, som man kan købe for 100 kroner stykket, og hver en krone går til CARE Danmarks velgørenhedsprojekt ’Alle har ret til mad’ i Laos.

Løber tænderne i vand?

Igen i år er der gigantisk høstfest ved et langbord på Frederiksberg Allé med plads til 1.400 deltagere.

Søllerød Kro holder dessertmiddag i Torvehallerne. Der er helstegt okse på Gråbrødre Torv. Krebsegilde på Nørrebro.

Ved flere arrangementer kombineres ølbrygning med gastronomi.

Der er pizzaworkshop, Smørrebrøddets Dag, Nordic Seafood Party og egentlig ikke nogen rigtig grund til at lave mad de ni dage festivallen varer.

Tjek programmet på copenhagencooking.dk, hvor der også kan købes billetter i mange prisklasser.

Og så er der også gratis glæder i et festivalcentrum på Israels Plads – lige over for Torvehallerne – hvor der alle 10 dage er madoplevelser, workshops og middage, for eksempel spændende danske oste i ostebaren, små retter i madbaren, en naturvinbar og en ølbar med kølige bryg. Enkelte arrangementer og middage her kræver dog også billet.